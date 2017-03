¿Sacarán a miembro de Junta Comunitaria 4 por racistas?

Los nombramientos y ratificaciones en sus cargos de los miembros de la Junta Comunitaria 4 en Queens están siendo, ahora más que nunca, analizados cuidadosamente.

Esto se debe a los alarmantes comentarios que hizo Ann Pfoser Darby, uno de los miembros, a principios de este mes, durante una reunión en la que se discutió la propuesta de seguridad vial en la calle 111 en el vecindario de Corona.

Darby dijo que “una vez que Trump elimine a todos los ilegales de Corona los carriles para bicicletas no serán necesarios”.

El comentario fue criticado por otros integrantes de la junta, miembros de la comunidad y oficiales electos. La concejal Julissa Ferreras Copeland expresó en las redes sociales que Darby debería ser sacada inmediatamente. Sin embargo, la oficina de la concejal dijo que está esperando por la decisión de la presidenta del condado Melinda Katz quien es la que confirma a los miembros.

This is a shockingly xenophobic statement by a public servant. I demand the immediate removal of this board member. @MelindaKatz @QueensCB4 https://t.co/XxG7T5LYXg

— Julissa Ferreras (@JulissaFerreras) March 1, 2017