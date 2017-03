Fotos: Captan a Orlando Bloom divirtiéndose con una guapa modelo

El actor fue visto en la playa y cenando acompañado por Kristy Hinze en la isla San Bartolomé

Tras su reciente separación de Katy Perry, Orlando Bloom fue captado esta semana junto a la modelo Kristy Hinze en la isla San Bartolomé, informó Daily Mail.

El actor, de 40 años, fue visto en la playa y cenando acompañado por Hinze, de 37, quien desde hace 8 años está casada con el multimillonario James Clark, con quien tiene dos hijos.

Bloom y Perry anunciaron el final de su noviazgo, de poco más de un año, el pasado primero de marzo.

A los dos días de la separación Perry cortó su cabello y publicó un mensaje al respecto.

“¿Qué tal una nueva forma de pensar para el 2017? ¡Ustedes pueden seguir siendo amigos y amar a sus ex parejas! Nadie es víctima o villano, búsquense una vida y es todo“, escribió en Twitter la intérprete de “Firework”.

En esta semana también, el ex de la cantante, John Mayer, confirmó que su canción “Still Feel Like Your Man”, estaba dedicada a ella.

Bloom no ha dado declaraciones sobre el tema.