La intensa polémica por la “niña sin miedo” al toro de Wall Street

Activistas presioanan para que la Alcaldía deje la escultura colocada en el Bajo Manhattan

Nueva York.- La firma State Street Global Advisors y su agencia de publicidad McCann colocaron temporalmente en Wall Street una pequeña escultura de bronce llamada “Fearless Girl” (La niña sin miedo), para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este año.

La imagen de inmediato se volvió famosa, debido a que parecía desafiar al imponente toro de bronce que es un icono del Bajo Manhattan.

Ahora, después de que neoyorquinos y turistas se han tomado miles de fotos con la escultura realizada por Kristen Visbal, activistas creen que la obra debería quedarse.

Sin embargo, para ello se necesita un permiso de la Alcaldía y su titular, Bill de Blasio, no sabe que hacer al respecto, publicaron varios medios, como The New York Post y Associated Press.

Será el 2 de abril cuando debería retirarse la escultura, pero un grupo de activistas presionan para que se quede, lo que ha sorprendido incluso a los autores del toro de Wall Street y de la niña de bronce.

Arturo Di Modica, creador del toro, opina que la figura de la niña debe ser retirada, mientras que a Visbal le emociona que haya un movimiento a favor, aunque no le desagrada el toro “oponente” de la pequeña de bronce.

La autora y la firma State Street será homenajeadas por congresistas de ambos partidos.

David Levi Strauss, de la Escuela de Artes Visuales de Manhattan, conocido por sus escritos sobre el impacto del arte en la sociedad y la política, expresó a AP su emoción por la dinámica que la estatua de niña ha traído y está de acuerdo en que el significado general ha cambiado.

¿Será que la estatua se quede?