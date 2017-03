¿Justin Bieber quiere hacer un dueto con Zayn Malik?

Algunos rumores aseguran que el canadiense está considerando una colaboración con la ex estrella de One Direction

Dos de los ídolos pop más exitosos de la actualidad entre los jóvenes, Justin Bieber y Zayn Malik, podrían sonar juntos próximamente.

De acuerdo con The Sun, Justin está considerando una colaboración con la ex estrella de One Direction, luego de que quedar impresionado con el nuevo sonido del intérprete de “Pillowtalk”.

Justin ha elogiado la nueva música de Zayn y se ha hablado tentativamente sobre que los dos colaboren juntos en algo, dijo una fuente allegada al artista canadiense.

“Están en contacto y están hablando de muchas cosas y llevándose de maravilla. Justin incluso retuiteó una liga al sencillo de Zayn en su cuenta de Twitter, lo que no hace por cualquiera así nada más. Sería una colaboración monumental si sucediera”, añadió el informante.

VIBES @zayn @partynextdoor Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 4:28 PDT

Zayn ha recibido buenas críticas y gozado de éxito comercial tras el lanzamiento de su álbum solista Mind of Mine.

Justin sigue recorriendo el mundo con su exitosa gira derivada del disco Purpose, del 2015.