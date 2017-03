Llaman a padres a volver a boicotear los exámenes ‘Common Core’

Entre este martes y el jueves los estudiantes deben tomar las pruebas de inglés y en mayo las de matemáticas

Los estudiantes de tercero a octavo grado de la ciudad de Nueva York deberán enfrentarse nuevamente este martes al estrés de los exámenes estandarizados. Desde hace cinco años, los alumnos deben demostrar sus habilidades en el manejo del inglés y las matemáticas tomando las pruebas estatales conocidas como el ‘Common Core’. Sin embargo, con un año más de implementación también se reaviva el rechazo a estos ‘tests’.

Al igual que el año pasado, cientos de padres volverán a optar por lo que se conoce como ‘opt out’, que es boicotear el ‘Common Core’ e impedir que sus hijos se sometan a estos exámenes. Entre este martes y el jueves 30 de marzo, los estudiantes deben rendir el de inglés, y entre el 2 y 4 de mayo el de matemáticas.

“¿Para qué son estos tests? Las escuelas con los puntajes más bajos son señaladas como fracasadas y eso le da al estado el derecho de cerrarlas y reemplazarlas con escuelas charter”, afirmó Amanda Vender, miembro y organizadora del grupo Personas de Jackson Heights por la Educación Pública. “Me rehúso a que mis niños sean parte de la muerte de la educación pública”, añadió esta madre de dos estudiantes de la escuela Christa Mcauliffe en Queens.

Según las cifras de la coalición de padres NYC Opt Out —organización que entrega información sobre cómo optar para que los niños no tomen los exámenes— un 20% de los estudiantes en las escuelas públicas no rindieron las pruebas el año pasado en la Gran Manzana.

Los miembros de NYC Opt Out creen que estos tests limitan el rendimiento académico de los niños a unos cuantos puntajes y ponen presión y estrés innecesario en los alumnos. “El Departamento de Educación de NYC debe informar a los padres de su derecho para optar por excluir a sus hijos de estos exámenes estandarizados de alto nivel”, aseguró Daniel Dromm, presidente del Comité de Educación del Concejo Municipal.

Según Dromm, los padres pueden hacerlo sin temor a que sus niños reciban alguna sanción de la escuela. Así lo han hecho estudiantes como el hijo de Edna Iriarte que está en cuarto grado y que por segundo año consecutivo no ha tomado estos exámenes.

“Cuando nos enfocamos en estos tests le quitamos a nuestros hijos el derecho a una educación que refuerce su desarrollo, necesidades y expresiones creativas”, dijo Iriarte. “Pierden artes, música, educación física porque el financiamiento y el tiempo son dedicados a la preparación de estos exámenes”.

Esta visión es compartida por los mismos estudiantes que se oponen a tomar estas pruebas, y que insisten en que prepararse para estos exámenes convierte sus días en la escuela en intensas jornadas en que todo lo que hacen es tener clases de “matemáticas, matemáticas, inglés, ingles, escribir y escribir”.

Miles Vender-Wilson, estudiante de cuarto grado en la escuela Christa Mcauliffe en Queens, comentó que prefiere trabajar en proyectos interactivos que no lo tengan sentado todo el día en el salón. “Cuando hacemos proyectos como crear un mini-robot usamos matemáticas, ciencia e ingeniería y aprendemos mucho”, afirmó el adolescente cuyos padres optaron porque no tomara los exámenes estandarizados. “Yo creo que más gente se excluirá de ellos”, concluyó.

