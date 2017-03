Mamá, papá, estudiante: Conoce tus derechos

'La Migra' no puede ingresar a las escuelas de NYC

Demasiados estudiantes y familias de nuestras escuelas públicas están viviendo con miedo, sin saber cómo serán afectados por las nuevas políticas migratorias de Washington. Les preocupa lo que pueda ocurrirles si los agentes de la Oficina federal de Inmigración y Aduanas (ICE) llegan a sus escuelas.

Como su alcalde, quiero dejar algo bien claro: Independientemente de dónde vengan o cómo llegaron aquí, la Ciudad de Nueva York está con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esta ciudad también es de ustedes.

Queremos que cada director y agente de seguridad escolar sepa cómo responder si los agentes federales de inmigración tocan sus puertas. Queremos que cada estudiante y cada familia conozcan sus derechos. Por ello, estamos enviando una comunicación con políticas actualizadas y ofreciendo talleres a las familias de nuestras escuelas.

Nuestra política es clara. Si los agentes de ICE llegan a una escuela, tienen que esperar fuera del edificio hasta que el personal pueda evaluar la situación con nuestros abogados y con apoyo del NYPD. Los agentes de ICE no recibirán ninguna información ni podrán entrar a ninguna escuela a menos que sea absolutamente exigido por la ley.

Recuerden, padres, que nuestras escuelas no guardan información sobre el estatus migratorio de los estudiantes. Por décadas, nuestra política ha sido no preguntar ni guardar registros sobre esta información.

La Ciudad ofrecerá talleres mientras lo consideremos necesario para que los padres conozcan sus derechos y cómo pueden obtener ayuda en una crisis. Tenemos más de 100 talleres programados en los cinco condados, y tendremos más en el futuro.

Todos los neoyorquinos que deseen hablar con un abogado sobre su estatus migratorio pueden obtener servicios confidenciales gratuitos de alta calidad. Si desean más información sobre los talleres o servicios legales, por favor llamen al 311.

Si quieren saber todo lo que es posible en este mundo, si quieren ver a seres humanos de todas las proveniencias y creencias viviendo, aprendiendo y creciendo juntos, sólo visiten nuestras escuelas públicas. Nueva York —la ciudad de los inmigrantes por excelencia— educa a más de 1.1 millón de estudiantes que hablan más de 170 idiomas.

Haremos todo lo posible para mantener a cada uno de ellos seguro, bien alimentado y sin miedos en cada una de nuestras escuelas.

(Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York)