Aumentarán las penas a caseros por apartamentos ilegales

Concejo Municipal votará ley para aumentar multas por hacer divisiones no autorizadas por viviendas unifamiliares

Las divisiones ilegales de apartamentos en la ciudad de Nueva York han sido un problema por décadas, que pone en riesgo la vida los caseros que usan esa práctica para aumentar sus ingresos y de los inquilinos que buscan rentas más económica, siendo en su mayoría inmigrantes hispanos.

Una familia mexicana, incluyendo un niño de 12 años, perdió la vida en el 2011 por un incendio en El Bronx, al quedar atrapados por la falta de salidas de emergencia, a raíz de la modificación ilegal en el edificio de tres pisos donde residían.

Estos apartamentos alterados también han sido mortales para miembros del Departamento de Bomberos (FDNY). En enero del 2005 dos bomberos fallecieron después de saltar por una ventana al responder a un incendio en un edificio modificado ilegalmente.

Y precisamente con la intención de evitar tragedias como esas, el próximo mes se discutirá en el Concejo Municipal una propuesta de ley que pretende aumentar las penalidades para los que realicen divisiones ilegales en los apartamentos, según indicó Vincent Gentile, el patrocinador principal del proyecto.

El concejal expresó que la legislación tiene como motivo crear más presión sobre los caseros que realizan estas divisiones como una forma de tener más ganancias económicas.

“Los malos actores están dispuestos a poner a personas en condiciones peligrosas para hacer dinero”, dijo Gentile a El Diario. “Golpeando a esos malos actores con fianzas significativas por crear estas condiciones peligrosas, esperamos que los desanime a realizar estas divisiones en primer lugar”, enfatizó.

Mientras que ahora la multa mínima para todos los apartamentos ilegales es de $1,000 y la máxima es de $25,000, la ley propone aumentar esos montos específicamente para los apartamentos que tienen 3 unidades o más de forma ilegal.

En esos casos, el dueño enfrentaría una multa de $15,000 por cada unidad adicional que no está legalmente autorizada. La multa actual por cada unidad es $2,4000.

La ley además haría que este tipo de conversiones sean sujetas a órdenes de evacuación inmediata y hace que si el dueño no paga la penalidad civil, el edificio esté elegible para venta de embargo.´

Ya hay fuertes penas

La propuesta de ley de Gentile tiene 20 patrocinadores y él espera que se apruebe sin problema. Sin embargo, durante una audiencia del Comité de Viviendas del Concejo Municipal la semana pasada, un representante del Departamento de Edificios (DOB) expresó en su testimonio que el aumento en las fianza no necesariamente se traducirá en caseros más cuidadosos.

“Las penalidades ya existentes son muy significativas”, expresó Alexandra Fisher, subcomisionada de asuntos legales para DOB. La funcionaria recordó que en el 2014 se implementó una multa de $1,000 diarios por no hacer cambios, aunque reconoció que no ha resultado en mejoras. “Es probable que una penalidad de $15,000 por unidad no resulte en la corrección de condiciones ilegales o en un aumento en pagos, sólo en un incremento en la deuda con la Ciudad”, expresó.

El DOE aseguró que inspecciona a más de 18,000 unidades posiblemente ilegales cada año, y también lanzó una campaña para educar a los inquilinos sobre los peligros de vivir en apartamentos que han sido alterados por sus caseros de manera ilegal.

Consejos para los inquilinos:

Conozca el mercado. Tenga cuidado con las unidades que anuncian precios significativamente más bajos para apartamentos comparables en el área.

Tenga cuidado con las palabras “sótano” o “ático”. Los anuncios que utilizan estas palabras son a menudo de apartamentos que por lo general carecen de salidas adecuadas.

Evitar apartamentos que tienen habitaciones sin ventanas o ventanas muy pequeñas. Estos se encuentran muchas veces en el sótano. Los propietarios a veces lo describen los apartamentos con ventanas muy pequeñas como “soleado” para atraer a los inquilinos.

Tenga cuidado con la palabra “flex”, que implica que el apartamento se puede convertir en una unidad con múltiples habitaciones utilizando paredes presurizadas. La instalación y/o construcción de una pared sin permisos apropiados es ilegal.

“Los servicios incluidos” es una señal de alerta. Un propietario puede no querer utilidades bajo otro nombre relacionado a la propiedad porque los residentes violarían la ocupación legal del edificio.

Evite apartamentos con diseños extraños. A menudo se describen como “único” o “interesante”.

Sea cauteloso cuando un propietario se niega a revelar la dirección exacta. Los propietarios que anuncian los apartamentos ilegales pueden solicitar reunirse con un potencial inquilino antes de exponer la dirección a la posible regulación o sanción.

Cuidado con los apartamentos donde no puedes recibir el correo. Los propietarios que anuncian los apartamentos ilegales suelen pedir que los inquilinos obtengan un buzón de correos separado.

Cuidado con los apartamentos no-arrendados. Sospeche de un propietario que se niega a elaborar un contrato de arrendamiento, solicita un acuerdo de mes a mes, o requiere pagos en efectivo.

Compruebe si hay medios adecuados de salida y preste atención a las puertas cerradas en la unidad. Un inquilino debe ser capaz de acceder a todas las salidas disponibles ya sea directamente desde la unidad o un pasillo público.