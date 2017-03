José José publica video para prevenir a sus fans de estafadores

El cantante advirtió que existen personas que están pidiendo dinero en su nombre, aprovechándose de su enfermedad

Después de revelar que padece cáncer de páncreas, José José, declaró por medio de un video, que supuestos estafadores están pidiendo dinero a su nombre, por lo que llamó a sus seguidores a no dejarse engañar, pidiendo solo oraciones hacia él.

“Quiero pedirles un favor muy grande, no se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero que disque para mí, yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Mí mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades”, afirmó.

El video fue publicado en la página de Facebook del club oficial Amigos de José José.

“Cuidado amigos de Puerto Rico, no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiendo. ¡Qué bárbaro! 250 dólares por persona. Por favor no le den nada a nadie“, concluyó.

Por último, ‘El Príncipe de la canción’ adelentó que muy pronto compartirá otro video con detalles sobre su sanación.

POR: Enrique Navarro