Concierto de la semana: déjate sorprender por los mexicanos Troker

La banda de Guadalajara promete una buena descarga de adrenalina y el mejor jazz-rock-hiphop-mariachi

De la tierra del Mariachi y el tequila llega una banda cero folclórica y cien por cien original que hace las delicias de los amantes del jazz y el rock más de vanguardia. Con una legión de fans cada vez más sólida también a este lado de la frontera, Troker estrenan quinto álbum de estudio y una gira por nuestro país que les llevará a Texas, Arizona, DC, California y, por supuesto, Nueva York.

Hablamos con el líder la banda, Samuel “Samo” González , que nos cuenta cómo la intención del grupo fue siempre hacer una música libre de etiquetas en la que sus mil y una influencias musicales y sus raíces mexicanas bailasen al mismo compás dando lugar a un sonido nuevo pero cargado de identidad.

¿Qué significa su nombre, Troker?

Buscábamos un nombre potente que transmitiera la misma fuerza que nuestra música. En la época en la que nos conocimos además llevábamos un look con bigotes largos, gorras… se nos venía a la cabeza la imagen de un trailero. Empezamos a hacer juegos de palabras con “truckero” y cosas relacionadas con la vida de camionero hasta que llegamos a Troker.

¿Cómo describirías su estilo?

Es sobre todo sorprendente. Es una mezcla de jazz, rock y hip hop con un toque muy mexicano. Somos de Guadalajara, la tierra del mariachi, y así queremos que se sienta, muy mexicano.

¿Cómo y cuándo se conocieron?

Hace trece años el batería y yo llegamos a Guadalajara atraídos por la escena musical de esta ciudad y fuimos formando la banda poco a poco. Desde el principio quisimos hacer música instrumental, escuchábamos muchas bandas como Lounge Lizzard, Medeski Martin & Wood y jazz avant garde moderno. Empezamos a tocar en bares locales muy pequeños, siempre música original, y rápidamente conectamos con la gente.

Ahora están a punto de lanzar su quinto álbum, ¿qué aporta de nuevo a su currículum musical?

Llega en un momento social y político muy importante para México y para todos en realidad. El disco se llama “Incógnito” y con él hemos querido transmitir que todos somos ciudadanos del mundo, todos tenemos derecho a ser libres, a ser migrantes, a vivir con derechos humanos. Tenemos una postura firme contra la doble moral, los abusos y la represión y queremos dejarla clara sobre el escenario.

¿Sus canciones siempre han tenido carga política o esta es la primera vez?

Más social que político. Tenemos un EP que se llama “Pueblo de Brujos” que está dedicado al pueblo de Cherán, en Michoacán, donde vive una comunidad indígena que se organizó y se levantó en contra del gobierno para organizarse ellos mismo a su manera, pacífica y organizadamente para tener un gobierno local. Nos pareció muy valiente e inteligente y siempre hemos estado en contacto con causas sociales así. También nos gusta tocar en cárceles y en zonas marginadas.

Su homenaje a David Bowie versionando el tema “Blackstar” se ha hecho muy popular en las redes, ¿cómo surgió esa idea?

Somos muy fans de su trabajo y de cómo en cada disco se reinventa y vuelve a nacer como artista. En cada nuevo disco daba una lección de cómo hay que salir de zonas de confort para crecer y expresarte artísticamente. Su último disco es magnífico y realmente nos pegó cuando nos enteramos de su muerte. Esta versión de su “Blackstar” fue nuestro particular homenaje instrumental al estilo de Troker.

Además de Bowie, ¿qué otras influencias musicales han marcado su estilo?

Estamos también muy influidos por Frank Zappa, King Crimson, Jet, el jazz de Charles Mingus, Telonius Monk y también nos gusta mucho el rock, el hip hop de The Roots o Cypress Hill y toda esa amalgama se siente en nuestra música.

Han venido tres veces de gira por EEUU, ¿cómo es la recepción del público a este lado de la frontera?

En este país el público tiene una cultura musical increíble y están muy abiertos a escuchar cosas nuevas y propuestas diferentes. Nosotros somos una banda totalmente para disfrutar en directo y ahí ponemos toda nuestra energía. Hemos estado en muchos estados del país y siempre es un lujo, les gusta mucho saber que una banda de jóvenes mexicanos estén haciendo este tipo de música y nos hemos sentido muy bien recibidos siempre.

Si pudieras elegir, ¿Cuál es la sensación que te gustaría que sintieran los que van a su concierto y los escuchan por primera vez?

Sorpresa. Lo que más me gusta es sorprender y generar sensaciones en el público como “wow, qué concierto, no me imaginé que fuera a tener esta fuerza o que la iba a pasar tan bien” . Me encanta ver a la gente que no sabe lo que va a ver, no sabe bien lo que está pasando pero le gusta, les llama la atención… ese es nuestro estilo.

En detalle:

Qué: concierto Troker

Dónde: Nublu (62 Ave C, Manhattan)

Cuándo: sábado 1 de abril

Entradas: www.troker.com.mx