Ex novio de Ninel Conde da la cara a quienes lo atacan

Giovanni Medina publicó un texto en redes sociales ante la polémica que lo envuelve por estar demandando por supuesto fraude

A través de su cuenta de Facebook Giovanni Medina dio la cara ante sus detractores.

La ex pareja de Ninel Conde y padre de su hijo Emmanuel, publicó un post en redes sociales (en la cuenta Gio Med) donde asegura estar feliz de ser quien es, esto a pesar de la polémica que lo envuelve por estar demandando por supuesto fraude.

En el post, el empresario asegura que, a pesar de todo, su hijo lo ama.

“Estoy muy orgulloso de ser la persona que mi hijo más ama en la vida, de su amor incondicional y de mi formación, esa que ante las calumnias más descorazonadas me permite mantenerme firme y en una pieza, sabiendo que la mentira tiene piernas muy cortas, que la justicia de Dios no se corrompe y que nunca he visto triunfar al mal”, escribió.

A lo largo de tres párrafos, Medina también le pide a Dios que le de fuerza para salir adelante frente a las calumnias y los problemas.

“Sé que a veces no entienden lo qué pasa pero aquí estoy, soy el mismo, más golpeado y por lo mismo más fuerte pero siempre el que ustedes han conocido“.

Aunque a su ex pareja Ninel Conde se le ha preguntado sobre Giovanni, ni ella ni él han hablado sobre su relación.

POR: Elizabeth García