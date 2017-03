Fotos: Así luce Ivonne Montero como conejita de Playboy

La cantante y actriz derrochó sensualidad en la famosa revista

Ivonne Montero confesó que durante su candente sesión de fotos para la revista Playboy de abril tuvo muchos espectadores.

Aunque la actriz y cantante había pedido que sólo la gente de la producción estuviera presente, muchos turistas se deleitaron la pupila al verle sus curvas en las playas de Cancún.

“Muy singular. Le había dicho a mi representante que sólo estuvieran las personas estrictamente necesarias. Pero no, imposible. ¡Estábamos en Cancún! ¡Había un mundo de gente! Extranjeros, la mayoría. Por allá en la lejanía apareció un viejito con una cámara equipada con un súper lente. Fue chistoso (risas)“, dijo en entrevista con la publicación.

Aunque ha hecho varias películas y trabajos en donde ha salido desnuda, para Ivonne resultó un reto posar en la revista del conejito.

“He hecho desnudo en cine, en teatro y en televisión, que se hace más sugerido, con pezoneras y babydoll. No cambia mucho. Obviamente cuando hay un personaje de por medio, estoy mucho más metida en la trama, aunque al final no tengo ninguna barrera“, dijo.

Montero siempre ha sido muy versátil en cuanto a su carrera se refiere, actualmente se encuentra en la obra Blanca Cheves y sus Siete Briagos y aunque es una puesta con mucha picardía, ella acepta cada reto y le encanta hacer cosas diferentes.

“En Blanca Cheves existe la idea errónea de que es una obra vulgar, empezando por el título, pero no es así. Cuando me la ofrecieron pensé en decir que no, porque sería ofensivo para la mujer. Pero cuando la leí, resultó ser un cuento con picardía mexicana que no rebasaba la línea hacia lo grotesco. De hecho es familiar”.

“Hay dos o tres albures que están tan bien colocados, que no se escuchan fuera de lugar. La gente se la vive carcajeándose“.

ASÍ LO DIJO

“Soy mucho más pudorosa cuando no existe una cámara o un público enfrente. Cuando salgo, por ejemplo, casi no uso minifaldas ni escotes tan profundos. Pero cuando estoy cantando mi imagen me lo exige”.

Ivonne Montero, actriz y cantante.

POR: Elizabeth García