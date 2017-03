Havana Film Festival trae a Nueva York el mejor cine cubano y latinoamericano

El festival celebra sus 18 años mostrando lo mejor del cine latino en Nueva York y rinde homenaje a los maestros Juan Padrón y Eliseo Subiela

“Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea”, así como escribía el poeta habanero José Martí, los neoyorquinos se unen una vez más lejos de la isla más para celebrar el mejor talento cinematográfico latinoamericano que se hace dentro y fuera de sus fronteras.

Este año en su 18 edición, además de celebrar y recordar la vida y obra de los legendarios Eliseo Subiela y Juan Padrón, la muestra contará con películas de directoras y directores argentinos, colombianos, cubanos, ecuatorianos, estadounidenses, guatemaltecos, panameños, españoles y venezolanos, que presentan sus películas en distintas localizaciones a lo largo y ancho de Manhattan, Queens y el Bronx hasta el 7 de abril.

El festival abre fuego el jueves 30 de marzo con “Esteban”, la cinta elegida para la noche de inauguración que cuenta la historia de un joven que, sin recursos pero con mucho talento, lucha por perseguir su sueño de convertirse en pianista de éxito. Además de contar con la música original compuesta por Chucho Valdés, este filme del director Jonal Cosculluela promete ganarse los corazones de público y crítica con su ejemplo de hasta dónde te puede llevar la persistencia.

Otra cinta que ha generado expectación y que se estrena por primera vez en Estados Unidos en el marco de este festival es “Translúcido”, del director venezolano afincado en Brooklyn Leonardo Zelig. Hablamos con el cineasta sobre su primera vez en el Havana Film Festival y el proyecto que le ha tenido ocupado los últimos cinco años.

¿Dónde nació la idea de “Translúcidos”?

Desde que vi la película “Children of Men”, en la que hablan el tema de la vida y la muerte programadas y hasta muestran un kit completo de eutanasia, me empecé a plantear la cuestión de que si uno tiene libertad de decidir vivir como uno quiere, ¿por qué no va a tener la libertad de decidir morir como uno quiere?

Háblanos un poco más de la trama

Cuenta la historia de un hombre de 34 años al que le detectan un cáncer pancreático terminal y le dan tres meses de vida sin tratamiento o un año y medio con tratamiento. Él opta por la primera opción y en la película vemos solo el último día de su vida.

¿La catalogarías como un drama?

No. Aunque el tema es el que es yo no me di cuenta de lo mucho que te puedes reír con esta película hasta que la vi terminada en el cine. Más allá de una historia de cáncer o eutanasia es una película sobre las libertades personales, de animar a aprovechar la vida al máximo y a vivir el presente.

¿Cómo han sido las primeras reacciones del público?

Ya estrenamos en Ecuador el 11 de noviembre y cuando salí de la proyección se me acercó un señor muy decidido y me dijo “que sepas que por tu culpa mañana voy a comprar un pasaje a Italia para ver a mi papá”. Cuando uno hace cine es para hacer un cambio en el mundo y son experiencias así las que me hacen sentir que he hecho algo bueno. “No esperes” y “La vida es ahora” se ha convertido en un mantra para el equipo que trabajamos en la película.

¿Cómo y dónde fue el rodaje?

Grabamos 11 días en Williamsburg, en Brooklyn, y 5 días en Ecuador. Después de varias malas experiencias, esta vez me propuse trabajar solo con gente buena y seguir una rutina muy estricta de 9 horas máximo, en lugar de las 12 o 14 que se suelen trabajar en un rodaje. Hubo muy buena onda a lo largo de toda la filmación y se nota.

Hay cientos de festivales cinematográficos en esta ciudad, ¿por qué quisiste participar en el Havana Film Festival?

Además de ser uno de los festivales con mayor recorrido de Nueva York, llevo años yendo cómo público y tengo que decir que la organización es fantástica. Mucha gente de la industria tiene sus ojos fijados en este evento y es una plataforma para mostrar tu trabajo de primera calidad.

Ha habido polémica después de que el director Carlos Lechuga criticara a la organización del festival de censurar su película, “Santa y Andrés”. ¿Qué opinas al respecto?

Conociendo a los organizadores, yo creo que se ha debido tratar de un malentendido por el que no se hayan puesto de acuerdo porque el festival es súper abierto y yo he visto películas de todo tipo, controversiales, de denuncia social y tratan todos los temas sin problema.

Como cineasta y como latino, ¿cómo crees que te afecta artísticamente vivir en una ciudad como Nueva York?

Pocas ciudades en el mundo tienen una diversidad cultural tan extrema como esta. Si yo tengo que hacer investigación sobre Corea, yo sé que me monto en el tren 7, me bajo al final de la línea a hablar con la gente y sé que voy a conseguir buena información de primera mano. También en todas mis películas hay personajes latinos que hablan en español con hispanos y en inglés cuando están con angloparlantes y se manejan entre esos dos mundos, tal y como pasa en Nueva York.

En detalle

¿Qué? Havana Film Festival New York

¿Cuándo? del 30 de marzo al 17 de abril

¿Dónde? Varias localizaciones

Info y boletos: www.hffny.com