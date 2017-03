Rounda Rousey estrena coach y nutriólogo ¡Podría regresar a el UFC!

La peleadora estadounidense de peso gallo ha permanecido alejada del octágono desde que perdió con la brasileña Amanda Nunes

Luego de su derrota con la brasileña Amanda Nunes y su desaparición del mapa por algún tiempo, la peleadora estadounidense de las artes marciales mixtas, Ronda Rousey, podría estar regresando al octágono de la UFC y hay indicios válidos que justifican su posible retorno.

A través de las redes sociales, el especialista en fuerza y nutrición deportiva Dan Garner publicó una fotografía con una bienvenida al equipo de Ronda Rousey, lo que todo indica que la excampeona de peso gallo pretende regresar a la UFC y recuperar el título que le perteneció durante mucho tiempo.

“Quiero darle la bienvenida a Ronda Rousey que acaba de entrar en el equipo, y todo está preparado para empezar con el programa de nutrición integral. Estamos emocionados de trabajar con ella y hacer grandes cosas este año”, escribió Garner a través de su cuenta de Twitter.

De confirmarse el regreso de Ronda Rousey a la Ultimate Fighting Championship (UFC), podría cocinarse una espectacular trilogía con su exrival Bethe Correia y Miesha Tate, aunque esta última se encuentra retirada y por lo pronto no tiene pensadi en regresar al octágono, aunque no se encuentra alejada de las artes marciales mixtas.

“Si fuera a regresar, Ronda Rousey sería la pelea que más me atraería. Pero de momento pelear de nuevo simplemente es algo que no me planteo en mi futuro”, destacó Tate.