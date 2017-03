Talina Fernández: tumor la ha hecho bajar de peso

Hijo de "La dama del buen decir" habla sobre la salud de su madre

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, a quien le fue detectado un tumor en la cabeza que es inoperable, dijo que ella ha bajado mucho de peso, pues se le ha ido el hambre.

“Mi madre está bien. Sigue mareada con lo de su tumor, ha bajado muchísimo de peso, lleva como 66 libras, pero los médicos dicen que es normal, porque además está comiendo menos, como que se le va el hambre”, dijo Levy a Diario Basta.

“Los médicos le han dicho que no se puede hacer nada, ese tumor ahí se va a quedar, pero de eso no se va a morir. Lo tiene en la base del cráneo desde que era pequeña, le está presionando diferentes nervios y, aunque toma medicamento, no se controla totalmente. Siempre anda acompañada, no puede manejar, de repente como que trastabillea, se agarra de algo y continúa.”

Sin embargo, dijo que su mamá es una mujer muy precavida y ya tiene listo su testamento. “Ya tiene todo listo por si algún día llegase a faltar. Ella no nos ha heredado en vida, pero ya tiene su testamento en orden”.

Por otro lado, dijo que su salida del programa “Hoy” no le gustó nada. “Ya no está en ‘Hoy’ porque la empresa decidió cancelar la sección para darle más tiempo a las de juegos. A ella no le gustó la idea, le gusta trabajar, pero no la hace muy feliz que Televisa escoja hacer concursos y no meter secciones más inteligentes, con más cultura”.

Alma Larios Trejo