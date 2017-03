Balón de Oro es objetivo de Neymar, pero no tiene prisa

El futbolista brasileño dijo que la ambición personal no es lo que lo mueve a jugar al fútbol

El delantero del Barcelona, Neymar, reconoció en una entrevista al diario ruso Sport Express que tiene como objetivo ganar el Balón de Oro, aunque tampoco tiene prisa por hacerlo.

“Es uno de mis objetivos, una ambición personal, algo con lo que sueño. Sin embargo, no tengo prisa.

“La ambición personal no es lo que me mueve para jugar al futbol. Juego porque me gusta y porque me gusta ayudar al equipo y dar alegrías a la afición. Sólo entonces, cuando se consigue esto, llegan los logros personales”, dijo.

En la misma entrevista, el atacante indicó que la remontada ante el París Saint Germain en los Octavos de la Champions fue un juego muy importante, incluso más que la Final olímpica que ganó con Brasil el año pasado.

“Fue un partido muy importante para nosotros. Superó incluso a la Final Olímpica, la de la Confederaciones o la de la Champions. No he experimentado en ningún partido algo igual a lo que sentí cuando Sergi Roberto marcó el sexto gol. Cuando vi que marcaba, miré al árbitro y me dije a mí mismo ‘¡corre por Dios, corre al centro del campo!’.

“No obstante, el oro olímpico sigue siendo el triunfo más importante de mi carrera”, declaró, agregando que espera que Brasil sea el campeón del siguiente Mundial en Rusia 2018.