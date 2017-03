Hijo de Pepe Aguilar le da más munición a Donald Trump

Así son los comentarios en Twitter sobre el escándalo que rodea a la familia Aguilar

En la época de los “hechos alternos” en la administración de Donald Trump, en los cuales los números y estadísticas no importan, y solo lo que se comenta en Fox News es real, estalló una bomba que involucra a un mexicano famoso.

Hoy se dio a conocer que el hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano, fue arrestado al estar involucrado con el tráfico de personas en la frontera de México y Estados Unidos. La noticia no pudo llegar en un peor momento, momento en el que los ojos de un sector de los que votaron por Trump están puestos fijamente en México y sus habitantes.

Si a esto le agregamos al reportero del periódico mexicano que se robó el jersey de Tom Brady, todo parecería indicar que Donald Trump tuvo razón en su apreciación hacia el pueblo de México cuando anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

No se puede generalizar porque está claro que estos dos sujetos no representan a todos los mexicanos y latinos de Estados Unidos que con su trabajo llegan al país para progresar. Pero casos tan mediáticos como los antes citados no ayudan a la causa y en redes sociales ya se están cuestionando si esto le dará más munición al presidente.

Recordemos cuando en uno de los debates presidenciales, Trump se refirió a los mexicanos que cruzan la frontera de forma ilegal como “bad hombres”

Por culpa de personas como el hijo de Pepe Aguilar que fue arrestado por trafico de personas, es que Trump nos llama Bad Hombres pic.twitter.com/leKzDPkqnC — BadHombre (@elfayuca) March 31, 2017

La vergüenza que ha de sentir Pepe después de ser un crítico fuerte contra Trump

@ElGordoyLaFlaca @PepeAguilar Y Su Papa Pepe Aguilar Que Estuvo Siempre En Contra De (Donald Trump) Ahora Con Que Cara Va A Salir A Defender lo Indefendible Pobre Pepe .! — Gusy Happyface (@GHappyface) March 31, 2017

El muro se hace porque se hace

Pepe Aguilar diría Trump "Otro Mexicano", si ya saben como somos… pongan el Muro. — Jonas Hdez (@JHdezG) March 31, 2017

Trump ahora si has una pinche muralla gringa con cocodrilos en el río y reja electrificada, que vergüenza Pepe Aguilar y su hijo el pollero. pic.twitter.com/hGVtYhXZrG — Tedysextramp (@MCgregoriousVX) March 31, 2017

¿Ahora quién lo va a callar?

El hijo de Pepe Aguilar dándole más motivos a Trump para hablar mal de los mexicanos!! — Alien 🇲🇽 (@_DinahsRoar) March 31, 2017

México no está quedando bien

Primero lo del inche jersey de Brady, ahora el hijo de Pepe Aguilar es pollero ¿le estamos dando la razón a Trump?. — Eugenio Rios (@eurilo) March 31, 2017