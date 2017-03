La doble moral de Trump en caso de Mike Flynn

Luego que el ex consejero de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, dijo que estaba dispuesto a testificar sobre los vínculos potenciales de la campaña de Trump con Rusia a cambio de inmunidad, el presidente salió en su defensa a través de su cuenta de Twitter, llamando el episodio como una cacería de brujas más por parte de los demócratas.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2017