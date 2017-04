Invitan a ecuatorianos de NYC a dejar apatía y votar

En Nueva York 35,000 ecuatorianos pueden votar este domingo, pero el abstencionismo es del 63%

Este domingo 2 de abril se elegirá el próximo presidente de Ecuador entre los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y aunque en Nueva York hay unos 35,000 ciudadanos de ese país aptos para votar, la apatía y el desinteres por estos comicios reinan entre la mayoría.

Así lo mencionó la propia cónsul de ese país en Nueva York, Linda Machuca, quien hizo un llamado a sus compatriotas a salir a votar, tras confirmar que en las elecciones del pasado 19 de febrero hubo un abstencionismo del 63% entre los ecuatorianos de la Gran Manzana.

“Ahora que existen los canales para que nuestros compatriotas accedan al voto desde el exterior, es importante que hagamos uso de ese derecho, pues en febrero hubo mucho ausentismo, tal vez por el nerviosismo a propósito de los anuncios en materia migratoria hechos por la administración actual”, dijo la funcionaria. “El mensaje es que acudan a votar con tranquilidad y es importante que tengan certeza que están registrados o empadronados y eso lo pueden verificar en la página web del Consejo electoral con número de cédulas y datos”.

La cónsul quiso destacar que a diferencia de las votaciones en Ecuador, quienes sufraguen en el exterior no reciben el certificado de presentación al recinto, que otorga en el país sudamericano el Consejo Nacional Electoral y recordó que quienes no hayan emitido su voto a las 5:00 pm, cuando cierran las urnas, así estén en la línea, no podrán hacerlo.

José Medina, originario de Cuenca, Ecuador y defensor del gobierno que ha llevado por casi 10 años el presidente Rafael Correa, mostró su apoyo al candidato oficial Lenín Moreno, a quien describió como la mejor opción.

“Correa hizo muchas cosas por los pobres y atacó a los ricos, y Lenín va a seguir su legado, lo que es bueno”, mencionó el ecuatoriano de 37 años, en contraposición con su paisana Dolores García, quien critica el gobierno de Correa y apoya a Guillermo Lasso. “Ecuador está lleno de corrupción y abusos y es hora de que haya un cambio”, mencionó la joven.

Asimismo, el activista ecuatoriano Walter Sinche pidió a sus compatriotas que voten, y advirtió estar vigilantes para evitar que haya manipulación en los resultados.

“Nos preocupa la apatía que hay para votar porque es una pérdida de la Democracia participativa, pero es urgente que la gente vote y vigile bien que no haya fraude del lado oficial, que promueve un proyecto que ya caducó”, dijo Sinche.

Datos importantes

El recinto para votar será el edificio Student Union del Queens College, ubicado en el 65-30 Kisenna Blvd, Flushing NY 11367.

El horario de votación es de 7:00 am a 5:00 pm

En la parada de Main St, en Flushing, habrá transporte cada media hora que llevará a los ecuatorianos a votar

Requisito indispensable para sufragar: la cédula o el pasaporte ecuatoriano.