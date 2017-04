Subaru Corporation la nueva cara de la marca en todo el mundo

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI) cambió su denominación social a Subaru Corporation a partir de hoy (1 de abril de 2017), para resaltar el nombre de la marca que ha establecido un nuevo nivel de calidad y satisfacción en todo…

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI) cambió su denominación social a Subaru Corporation a partir de hoy (1 de abril de 2017), para resaltar el nombre de la marca que ha establecido un nuevo nivel de calidad y satisfacción en todo el mundo.

Para conmemorar el evento, se realizaron diversas celebraciones para los empleados en las oficinas centrales de Ebisu y otras instalaciones, incluyendo una ceremonia en la que el nuevo Subaru Impreza, y una maqueta de gran tamaño del helicóptero 412EPI fueron expuestos para simbolizar la apuesta de Subaru para crecer en el mercado global del automóvil y aeroespacial.

El cambio de nombre coincidió con el centenario del nacimiento del Nakajima Aircraft, el primer fabricante japonés de aviones y proveedor del ejército imperial japonés en la II Guerra Mundial, y que supuso el origen de FHI en 1917.

Los orígenes aeronáuticos de FHI han servido para hacer una importante transferencia tecnológica a sus vehículos, que pueden presumir de emplear tecnologías habituales en la industria aeroespacial como los motores bóxer que cumplieron 50 años el año pasado, y los chasis monocasco usados desde el primer auto fabricado por Subaru.

Además, Subaru ha aplicado los exigentes estándares de fabricación y calidad habituales en la industria aeroespacial desde su fundación.

“Llevamos mucho tiempo esforzándonos por crear unos productos excelentes. En los últimos años, nuestro esfuerzo ha pasado de fabricar fantásticos productos, a ofrecer un valor distintivo que Subaru pueda ofrecer a sus clientes”, dijo el Presidente y CEO de FHI, Yasuyuki Yoshinaga. “El cambio en el nombre de la compañía demuestra la determinación de Subaru como marca por ofrecer esos valores.

“Cuando un cliente está satisfecho, vemos una cara de felicidad. Queremos muchas más caras de felicidad y crear muchos nuevos fans de la marca Subaru. Juntos, con el nuevo nombre de la compañía, ¡hagamos que el equipo humano de Subaru brille aun con más fuerza!”, agregó.

Historia de Subaru Corporation

Después de pasar por sucesivas reorganizaciones, FHI fue establecida bajo su actual nombre en 1953.

Desde entonces, la compañía ha expandido sus negocios desde el segmento de componentes industriales y aeroespaciales a su principal negocio que es hoy en día, la fabricación de los vehículos Subaru, actividad que comenzó en 1953 con la introducción del Subaru 360.

Hoy en día el negocio de automoción de Subaru es la actividad principal de FHI y ha motivado el cambio de nombre. La decisión fue ratificada en la junta extraordinaria de su consejo el 12 de mayo de 2016.

Subaru está presente en más de 90 países y acumula un importante crecimiento y grandes resultados económicos en los últimos ejercicios.

En su visión empresarial a medio plazo llamada “Prominence 2020” anunciada en mayo de 2014, FHI estableció una plan empresarial cuyo objetivo principal es ser “una empresa con unos altos niveles de calidad que no sea sólo grande en tamaño pero con una fuerza distintiva”.

Para lograrlo, la empresa está trabajando en dos iniciativas: potenciar la marca Subaru y seguir reforzando su estructura empresarial.

1917: Chikuhei Nakajima establece la compañía Aircraft Research Laboratory.

1918: La compañía Aircraft Research Laboratory cambia de nombre a Nakajima Aircraft Factory (después se convertiría en Nakajima Aircraft Co., Ltd. en 1931).

1945: Nakajima Aircraft Co., Ltd. Se reorganiza como Fuji Sangyo Co., Ltd., cambiando su producción aeronáutica a bienes de consumo.

1950: De acuerdo con el Acta de Reorganización Empresarial, Fuji Sangyo Co., Ltd. se divide en 12 compañías, incluyendo Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo, y Utsunomiya Sharyo.

1953: Cinco de las 12 compañías, incluyendo Fuji Kogyo, contribuyen con su capital al establecimiento de Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI compra y se fusiona con las cinco compañías en 1955).

2017: Se crea la nueva Subaru Corporation.