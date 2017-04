Ivanka y Jared son “millonarios entre los millonarios” de la Casa Blanca

Revelan los reportes financieros de personal cercano al presidente Donald Trump

Comenzando por Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, los asesores más importantes de la Casa Blanca son mucho más ricos que anteriores administraciones… y con mayores conflictos de intereses que enfrentar.

Ambos tienen una cartera activa de negocios con valor de más de 240 millones de dólares, a pesar de que Kushner dejó a su padre a cargo de parte de sus empresas.

Esta información fue revelada el viernes por la noche por la propia administración federal, que publicó documentos sobre las finanzas de sus asesores, reportaron The Wall Street Journal, The Washington Post y Associated Press.

“Los conflictos de intereses, desde una perspectiva práctica, son bastante”, reconoció a AP Jamie Gorelick, un abogado que ha estado trabajando en los acuerdos de ética para Kushner e Ivanka.

Hay otros funcionarios de la Casa Blanca, como Steve Bannon, con grandes fortunas pues tiene activos de entre 13 millones y 56 millones de dólares, incluyendo su influyente consultoría política, Bannon Strategic Advisors Inc., por un valor de hasta 25 millones de dólares.

El jefe de gabinete, Reince Priebus, recibió más de 500,000 dólares en salarios y bonificaciones del Comité Nacional Republicano, como parte de la carrera hacia la Presidencia, además de que ganó al menos $750,000 de la adquisición de acciones y los ingresos de distribución de socios del bufete de abogados Michael Best & Friedrich, aunados los 40 millones de dólares de ingresos, bonos y acciones de Goldman Sachs.

El secretario de prensa, Sean Spicer, ha descrito a los asesores del presidente Donald Trump, como “muy bendecidos y exitosos”, previo a ingresar a servicio público.