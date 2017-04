Carta denuncia censura en festival de cine HFFNY

Importantes intelectuales y cineastas denuncian el tratamiento que recibiera la película "Santa y Andrés" en el Havana Film Festival New York

Setenta y siete prominentes cineastas, artistas e intelectuales, entre los que se encuentran Andy García, Paquito D’Rivera, Tania Bruguera y Coco Fusco, reaccionaron con una carta abierta enviada a diferentes medios de prensa en la que llaman la atención por el tratamiento que recibiera una de las películas enviadas a concurso este año al Havana Film Festival Nueva York que concluye el próximo 7 de abril.

A la par, el escritor y profesor Enrique del Risco, comenzó una petición pública que será entregada al New York Council for the Arts. haciendo un llamado a las instituciones públicas y privadas de la ciudad a retirarle el apoyo financiero a dicho evento.

Según reportes de la prensa, “Santa y Andrés”, una produccción del realizador cubano Carlos Lechuga fue sacada de concurso y programada en una discreta exhibición especial debido a lo que la directora ejecutiva de este festival, Carole Rosenberg, definiera vagamente en una conversación telefónica con el Nuevo Herald de Miami, como los “tonos políticos de lo que se ha publicado en internet”. Una frase que en realidad esconde la expectativa que ha generado la cinta en las redes sociales, principalmente por el antecedente de haber sido vetada arbitrariamente en la isla por tocar de manera poco ortodoxa algunos temas sensible de la historia reciente del país.

Aparentemente el equipo del filme en disputa no estuvo de acuerdo con esta decisión de los organizadores del festival, que definieron como unilateral, y acordaron posteriormente retirar la cinta del evento, según publicó en exclusiva el portal de la revista Variety.

La cinta de Lechuga traía el precedente de haber sido vetada por el oficialista Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, lo cual alimenta las suspicacias, y es el reclamo central de los firmantes: “Si nos provoca repulsa que estas cosas ocurran en Cuba, más intolerable se nos hace que en los Estados Unidos se reproduzcan tales prácticas autoritarias. Mucho más cuando se invoca la necesidad de tender puentes entre ambos países, como ha hecho la directora ejecutiva del festival, Carole Rosenberg, para justificar su colaboración con las autoridades cubanas en la doble censura a “Santa y Andrés”.

Aunque ninguna de las partes involucradas en este affair ha respondido hasta el momento a las solicitudes de El Diario, es comprensible la preocupación expresada en la denuncia de que ciertas prácticas autoritarias contagiosas que en otros países son consistentes con la naturaleza ideológica de sus sistemas puedan replicarse sin consecuencias legales en la ciudad en la que se estableciera el concepto de “libertad de prensa” cuando todavía era una colonia británica en 1734.

Esta es, al menos, la mayor preocupación del legendario músico Paquito D´Rivera. “Yo, como tantos otros cubanos escapamos del castrismo y del “socialismo real” huyendo, entre tantas otras atrocidades de la censura y las prohibiciones, por lo que considero mi deber oponerme con todas mis fuerzas a cualquier tipo de limitacion de mis libertades personales y colectivas en una sociedad que se considera democrática”, comentó a El Diario, D´Rivera, uno de los firmantes de la carta, quién el año pasado fue víctima de esta peligrosa tendencia, al ser “vetado” de un concierto organizado en La Casa Blanca, aparentemente para no incomodar al gobierno de La Habana, y luego reinvitado tras escribirle una carta al presidente Obama alertando sobre lo que consideraba un acto de “discriminación política”.

En esa oportunidad, en su memorable y contundente carta al expresidente Obama, D´Rivera escribía: “Me preocupa que este acto de discriminación política se produzca en un evento en su casa, que es la casa de todos los americanos, por lo que tiene de simbólico y también de ejemplar. Y me preocupa porque me es más fácil soportar –por dolorosa y humillante que sea– la discriminación individual a mi persona, que la idea de que en nombre de la convivencia con otros Gobiernos, independientemente de su carácter opresivo, se desprecien principios de convivencia básicos por los que tantas generaciones de americanos han luchado durante siglos y que son modelo y esperanza de convivencia para buena parte de la humanidad”.

La lista de firmantes la encabeza el cineasta Orlando Jiménez Leal, codirector junto a Sabá Cabrera Infante del polémico cortometraje PM, cuya censura en 1961, marcó de súbito e inesperadamente el fin de la luna de miel de la intelectualidad cubana con el naciente régimen, un episodio que cerró con el famoso discurso de Fidel Castro conocido como “Palabras a los intelectuales”, donde se define la política cultural del Gobierno Cubano hasta la fecha.

La semana pasada el cineasta cubano Carlos Lechuga anunció que su película “Santa y Andrés” había sido excluida de la competencia del 18vo Havana Film Festival de Nueva York que se celebrará en esa ciudad del 30 de marzo al 7 de abril. No es la primera vez que la película de Lechuga sufre censura. Ya el pasado diciembre había sido vetada del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Tal exclusión, aunque injustificada, obedecía a cierta lógica: “Santa y Andrés” muestra la represión y el hostigamiento contra un intelectual homosexual cubano décadas atrás. De manera que la censura de las instituciones culturales cubanas contra la película de Lechuga venía a confirmar la misma naturaleza represiva del Sistema. Pero si es lógico que en Cuba el régimen rechace su propio reflejo resulta inconcebible que una institución cultural de Nueva York emule a una dictadura. Nosotros, cineastas, artistas y creadores denunciamos y rechazamos enérgicamente que artistas cubanos sean censurados no solo en su país de origen sino también en los Estados Unidos, nación en la que tantos artistas de todo el mundo han buscado refugio frente a la violación de su derecho de expresarse y de crear y difundir sus obras. Si nos provoca repulsa que estas cosas ocurran en Cuba, más intolerable se nos hace que en los Estados Unidos se reproduzcan tales prácticas autoritarias. Mucho más cuando se invoca la necesidad de tender puentes entre ambos países, como ha hecho la directora ejecutiva del festival, Carole Rosenberg, para justificar su colaboración con las autoridades cubanas en la doble censura a “Santa y Andrés”. Establecer lazos con las instituciones de un régimen dictatorial, al tiempo que se cierra el paso a las voces más críticas y libres del país, no es tender puentes sino trampas a la libertad. Colaborar con los represores es un ataque a la libertad en cualquier lugar y en cualquier tiempo, pero lo es más en Nueva York, la ciudad donde José Martí, el Padre Varela y Reinaldo Arenas y tantos otros intelectuales han vivido y creado libremente. Hacemos además un llamado a instituciones privadas y públicas que patrocinan el festival a no financiar prácticas contrarias al espíritu libertario e inclusivo de la ciudad de Nueva York y de la Constitución de los Estados Unidos. Orlando Jiménez Leal

Andy García, actor, productor, director

Susana Pérez, actriz

León Ichaso, cineasta

Iván Acosta, dramaturgo y cineasta

Olatz López Garmendía, cineasta

Rolando Díaz, cineasta

Roberto San Martín, actor

Tania Bruguera, artista visual

Orlando Rojas, cineasta

Lester Hamlet, cineasta

Alysa Nahmias, cineasta

Paquito D’Rivera, músico

Manuel Castedo, president del Centro Cultural Cubano de Nueva York

Mari Rodríguez Ichaso, cineasta y periodista

Gustavo Pérez Firmat, escritor

Carlos Eire, escritor

Adriana Bosch, cineasta

Manuel Arce, guionista y productor

Camilo Vila, cineasta

Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista

Raúl Kim, cineasta

Rosie Inguanzo, actriz

Humberto López y Guerra, cineasta

Rafael Almanza, poeta

Humberto Calzada, pintor

Estela Martinez, cineasta

Didier Santos, cineasta

Reny Díaz, productor

Alina Rodríguez, cineasta

Arístides Falcón-Paradí, cineasta y escritor

Pablo A, Medina, artista visual

Mabel Cuesta, escritora y profesora

Lilo Vilaplana, cineasta

Miguel Sirgado, periodista y editor

Pedro Monge Rafuls, dramaturgo y editor

Iraida Iturralde, poeta

Lourdes Gil, escritora y profesora

Perla Rozencvaig, profesora

Carlos Espasande, director de arte

Alejandro Ríos, crítico cinematográfico

Pablo F. Medina, escritor

David Oquendo, músico

Alfredo Triff, músico y escritor

Aurora de Armendi, artista visual

Eliécer Jiménez, cineasta

Alexis Romay, escritor

Valerie Block, escritora

Carlos Alberto Aguilera, escritor

Lizabel Mónica, escritora

Kenya Dworkin, profesora, escritora, editora

Coco Fusco, artista y profesora

Néstor Díaz de Villegas, escritor, crítico de cine

Luis Cruz Azaceta, artista visual

Alberto Lauro, poeta

Adriana Méndez Rodenas, crítica literaria

Ángel Delgado, artista visual

Elvis Fuentes, curador

Geandy Pavón, artista visual

Gladys Triana, artista visual

Alejandro Aguilera, artista visual

Orlando Luis Pardo Lazo, escritor

Enrique Del Risco, escritor

Alejandro Anreus, crítico de arte

Ana Olema, productora

Maya Islas, poeta

Juan Antonio Blanco, escritor y profesor

Armando Añel, escritor y periodista

Lourdes Zayas- Bazán, profesora

Eduardo Zayas- Bazán, escritor y profesor.

Rudely Cepero, escritor y profesor

Carlos Sotuyo, escritor y profesor

Nils Longueira, crítico de cine

Michel G. Nunez, periodista.

Armando Guiller, escultor

Emilio Sánchez, periodista.

Jorge I. Domínguez-López, escritor, editor