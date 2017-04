Esquina migratoria: le quitaron la ‘green card’ al llegar al Aeropuerto de Los Ángeles

Las respuestas a estas preguntas son ofrecidas por Daniel Sharp, director legal para la organización comunitaria CARECEN

Tengo una green card y tenía una orden de arresto por manejar borracho desde 1990. Cuando llegué al aeropuerto de Los Ángeles en junio de 2016 me detuvieron y me quitaron mi green card. Luego me llegó una carta para presentarme a la corte de Migración en julio de 2017. ¿Quisiera saber si hay algo que se puede hacer en mi caso o si hay forma de recobrar mis papeles o si ya los perdí para siempre?

Ciertos crímenes, aunque no sean felonías, son base para que el gobierno levante un proceso de deportación en contra de un residente permanente. Es bastante común que ese problema salga al regresar a Estados Unidos tras viajar al extranjero. A veces Aduanas y Control de Fronteras (“CBP” por sus siglas en inglés) determina que un residente permanente ha abandonado su estatus legal en Estados Unidos por estar fuera del país demasiado tiempo, entre otros factores. En esos casos, inician un proceso de deportación contra la persona y le piden que se presente en la corte de inmigración para que un juez decida si ha abandonado su residencia o no.

La situación que describes es extraña, ya que manejar bajo influencia del alcohol generalmente no es un crimen que pone en peligro la residencia permanente. Hay excepciones en casos graves (por ejemplo, cuando muere una persona en el accidente) y cuando una persona recibe cargos más serios por manejar ebrio múltiples veces. Ciertos residentes permanentes que están sujetos a la posible deportación por un crimen son elegibles para un perdón ante el juez de inmigración. Ese análisis depende de varios factores: la clase y fecha del crimen y el tiempo que la persona ha gozado como residente antes de la condena.

Ciertas personas en proceso de deportación por abandono de la residencia pueden readquirir la residencia a través de una nueva petición familiar, por ejemplo. Esas defensas de la deportación dependen de las circunstancias muy particulares de cada caso, así que es importante tener asesoría y representación de un abogado con experiencia en el tema.

Usa el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA):www.ailalawyer.com, Tel. (800)954-0254. Personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en ingles) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.