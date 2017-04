¡Ivonne Montero se salvó de morir en un accidente!

La cantante y actriz contó el aterrador momento que vivió cuando regresaba de dar una presentación

La actriz Ivonne Montero libró la madrugada del domingo un accidente automovilístico que pudo haberle costado la vida cuando regresaba de dar un show en Cuernavaca (México).

La también cantante comentó que minutos antes de entrar a la Ciudad de México, la camioneta en la que viajaba con sus bailarines y algunas personas del staff se estampó contra el muro de contención debido a una llanta de tráiler sobre la carretera México-Cuernavaca.

“Veníamos bajando la carretera a cierta velocidad, no más de 100 kilómetros por hora. Yo iba dormida en la parte trasera, íbamos a entrar a una zona de curvas cuando nos topamos con una llanta inmensa de tráiler abandonada. Embestimos la llanta y nos estampamos contra un muro de contención“, afirmó ayer Montero, en entrevista vía telefónica con Reforma.

Sin embargo, relató, que el auto que venía atrás de su vehículo no frenó a tiempo, golpeó una roca que estaba a lado de la llanta e impactó la parte trasera de la camioneta donde venía la actriz.

“El auto quedó cruzado a mitad de la carretera, primero se llevó la piedra y se estrelló con nosotros. Fue pérdida total de su carro.

“La persona quedó herida, afortunadamente nosotros no, la camioneta era muy grande y yo estoy asombrada cómo nos salvamos“, expresó.

La actriz resaltó que fueron minutos de mucha tensión dado que ella y otros de sus compañeros venían dormidos, y todos despertaron cuando escucharon el grito: ¡Cuidado!

“Nos bajamos de volada para ir a ver cómo estaba el señor del auto que nos chocó, después del accidente, aún seguía adentro. Tenía la cara destrozada. Logramos sacarlo, llamamos a la ambulancia, afortunadamente a nosotros no nos fue tan mal, aunque la camioneta sí quedó inservible”, sostuvo.

La empresa Marved Music apoyó a Montero y sus compañeros con un nuevo transporte que los llevó a su casa.

“Me trajeron a casa, ahorita tengo mucho dolor de cabeza. En la noche me dolían las piernas y la cintura, pero la verdad es que siento que fue por la tensión que hice cuando escuché el grito, yo nada más me apreté y me hice bolita”, declaró.

Montero, quien es la figura de la portada de Playboy México en su edición de abril, compartió que, aunque no es supersticiosa, tuvo el presentimiento de no volver a ver nunca más a su hija, previo a su salida a Morelos.

“Justo ayer (sábado en la noche) antes de salirme al show, sentí la sensación de que ¡no la vería más! (a su hija), una cosa horrible, son presentimientos que no me gustan tener”.

“Hice mi oración, tan es así que cuando íbamos saliendo de la casa yo le pedí al chofer que maneja con mucho cuidado, haciéndole mucho énfasis, cosa que nunca hago”, sostuvo.

Afortunadamente, la actriz de 43 años salió ilesa, por lo que seguirá con la promoción de la revista para caballeros, de la cual se siente muy orgullosa por tener un cuerpo que pueda presumir.

“No le tengo temor al desnudo, considero que el cuerpo en cualquiera de sus presentaciones es una máquina extraordinaria. A mis casi 43 años me llena de orgullo. Me siento muy honrada de poder hacer este tipo de fotos tan eróticas y sensuales”, manifestó.

Ivonne Montero adelantó que próximamente se irá de gira a Estados Unidos con el musical La Doble Moral, el cual está inspirado la historia de Las Poquianchis.

ASÍ LO DIJO

“Primero, sentimos el golpe con la llanta y de repente fue: ¡agáaaaarrense! Y fue cuando sentimos el trancazo del carro que venía detrás. Yo creo que si hubiéramos venido en un vehículo más pequeño, sí nos volcamos”.

Ivonne Montero, actriz y cantante