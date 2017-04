Tabla de goleadores y posiciones de la MLS 2017 (Jornada 5)

Portland mantiene liderato y Columbus lo estrena; Torres encabeza goleadores

La quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) concluyó con los Timbers de Portland de líderes por cuarta semana consecutiva en la Conferencia Oeste y el Crew de Columbus, que lo estrena en la Conferencia Este.

A pesar que los Timbers solo pudieron sacar un empate (1-1) de locales ante el Revolution de Nueva Inglaterra les sirvió para quedarse solos en el primer lugar con 10 puntos (3-1-1). Mientras que el Crew logró su segundo triunfo consecutivo, esta vez al vencer 2-0 al Orlando City y también llegó a los 10 puntos (3-1-1) en el Este.

El protagonista de la jornada fue el jugador alemán Bastian Schweinsteiger, de 32 años, que debutó debut en la MLS con el Fire de Chicago y marcó el primer gol del partido que su equipo empató a 2-2 de local con el Impact de Montreal.

La figura goleadora de la jornada fue el delantero mexicano Erick “Cubo” Torres del Dynamo de Houston que consiguió su primer “hat trick” como profesional en el encuentro que su equipo ganó por 4-1 a los Red Bulls de Nueva York y es el nuevo líder de la liga con seis dianas.

Goleadores

Con 6: Erick Torres (MEX, Houston Dynamo).

Con 5: Josef Martínez (VEN, Atlanta United) y Diego Valeri (ARG, Portland Timbers).

Con 4: Christian Ramírez (USA, Minnesota United) y Fanendo Adi (NIG, Portland Timbers).

Con 3: Romell Quioto (HON, Houston Dynamo), Maximiliano Urruti (ARG, FC Dallas), Cyle Larin (CAN, Orlando City), Justin Meram (USA, Columbus Crew), Kevin Molino (TTO, Orlando City), Lee Nguyen (USA, New England Revolution), CJ Sapong (USA, Philadelphia Union) y Ola Kamara (NOR, Columbus Crew).

Con 2: David Villa (ESP, New York City), Aníbal Godoy (PAN, San Jose Earthquakes), Miguel Almirón (PAR, Atlanta United), Rodney Wallace (CRC, New York City), Clint Dempsey (USA, Seattle Sounders)

y Jozy Altidore (USA, Toronto FC).

Próximos partidos (Jornada 6. Del 7 al 9 de abril)

– Viernes, 7 abril

LA Galaxy- Montreal Impact

– Sábado, 8 abril

Chicago Fire-Columbus Crew, New England Revolution-Houston, Dynamo, DC United-New York City, Philadelphia Union-Portland Timbers, Toronto FC-Atlanta United FC, FC Dallas-Minnesota United FC, Real Salt Lake-Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes-Seattle Sounders FC.

– Domingo, 9 de abril

Orlando City SC-New York Red Bulls y Sporting Kansas City-Colorado Rapids.

- Resultados de la quinta jornada: . Viernes, 31 de marzo: Toronto FC 0 Kansas City Sporting 0 Seattle Sounders 0 Atlanta United 0 . Sábado, 1 de abril: New York City 2 San Jose Earthquakes 1 Chicago Fire 2 Montreal Impact 2 Columbus Crew 2 Orlando City 0 DC United 2 Philadelphia Union 1 Minnesota United 4 Real Salt Lake 2 Houston Dynamo 4 New York Red Bulls 1 Colorado Rapids - FC Dallas/APLAZADO Vancouver Whitecaps 4 Los Angeles Galaxy 2 . Domingo, 2 de abril: Portland Timbers 1 New England Revolution 1 - Clasificación Conferencia Este: PJ G E P GF GC Pts .1. Columbus Crew 5 3 1 1 9 6 10 .2. Atlanta United 4 2 1 1 11 3 7 .3. New York City FC 4 2 1 1 7 3 7 .4. New York Red Bulls 5 2 1 2 5 8 7 .5. Orlando City SC 3 2 0 1 3 3 6 .6. Toronto FC 4 1 3 0 4 2 6 .7. Chicago Fire 4 1 2 1 5 7 5 .8. New England Revolution 4 1 1 2 7 6 4 .9. DC United 4 1 1 2 2 7 4 10. Montreal Impact 4 0 3 1 5 6 3 11. Philadelphia Union 4 0 2 2 4 6 2 - Clasificación Conferencia Oeste: PJ G E P GF GC Pts .1. Portland Timbers 5 3 1 1 13 7 10 .2. Houston Dynamo 4 3 0 1 11 7 9 .3. FC Dallas 3 2 1 0 4 2 7 .4. San Jose Earthquakes 4 2 0 2 6 6 6 .5. Sporting Kansas City 4 1 3 0 2 1 6 .6. Seattle Sounders FC 4 1 2 1 6 5 5 .7. Colorado Rapids 3 1 1 1 3 3 4 .8. Vancouver Whitecaps 4 1 1 2 6 7 4 .9. Minnesota United 5 1 1 3 10 20 4 10. Los Ángeles Galaxy 4 1 0 3 5 8 3 11. Real Salt Lake 5 0 2 3 3 8 2