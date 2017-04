Trump: EEUU “resolverá” el problema nuclear de Corea del Norte “con o sin China”

La declaraciones del presidente de EEUU se dan previo a una visita a su país del mandatario chino, Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos “resolverá” la amenaza nuclear de Corea del Norte “con o sin la ayuda de China”.

“Si China no resuelve lo de Corea del Norte, nosotros lo haremos. Eso es todo lo que les digo”, afirmó en una entrevista con el diario británico The Financial Times publicada este lunes.

Consultado sobre si pensaba que podía tener éxito solo, respondió: “Totalmente”.

Trump hizo estas declaraciones justo antes de una visita programada del presidente chino, Xi Jinping, a EEUU

“China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte, y puede decidir si ayudarnos con Corea del Norte o no. Si lo hacen, será muy bueno para China, y si no lo hacen, no será bueno para ninguno”, le dijo Trump al F inancial Times .

¿Qué le preocupa a Estados Unidos?

Los breves comentarios de Trump, publicados pocos días antes de la reunión clave con Xi en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida programada para el jueves, son los últimos en una serie de advertencias sobre el desarrollo nuclear de Corea del Norte.

Hay temores de que Pyongyang pueda eventualmente desarrollar la capacidad de lanzar misiles nucleares de largo alcance capaces de llegar a Estados Unidos.

Durante un viaje a Asia en marzo, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que una acción militar preventiva era una opción “sobre la mesa”.

Un mes antes, el secretario de Defensa, James Mattis, advirtió que cualquier uso de armas nucleares tendría una respuesta “abrumadora” .

¿Cuál es la posición de China?

China es un aliado histórico de Corea del Norte , aunque los lazos se han tensado en los últimos años.

En febrero, prohibió las importaciones de carbón de Corea del Norte hasta fines de 2017, cortando una importante fuente de ingresos en efectivo para Pyongyang.

Los analistas dicen que China ha mantenido su apoyo a Pyongyang, ya que teme que un colapso total del régimen norcoreano derive en la unificación coreana, lo que podría implicar soldados estadounidenses operando en un país con frontera terrestre con China.