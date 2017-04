¿Tu teléfono celular ya no te gusta?

ESTOS TELÉFONOS DESTACADOS OFRECEN UN PRECIO EXCEPCIONAL O FUNCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS. INCLUSO SI ESTÁS CONTENTO CON EL TELÉFONO QUE TIENES, VALE LA PENA QUE LES ECHES UN VISTAZO MÁS DETENIDO.

Nuestro campeón

Samsung Galaxy S7

$630

80 Puntaje Global

El Galaxy S7 es simplemente uno de los mejores teléfonos del mercado, que combina una cámara de primera categoría, una deslumbrante pantalla de 5.1 pulgadas, y una excelente duración de batería, resistencia al agua, carga inalámbrica, carga rápida y otra cantidad de comodidades. También te permite aumentar de forma fácil y económica la capacidad de almacenamiento a través de una ranura para tarjetas microSD. Su pariente igualmente impresionante, el S7 Edge con pantalla curva, cuenta con las mismas características que el Galaxy S7, pero con una pantalla más grande de 5.5 pulgadas que muestra las aplicaciones más usadas, tareas, contactos, noticias y otros elementos útiles cuando deslizas el borde.

La actualización modesta de Apple

iPhone 7 Plus

$770

74

Puntaje Global

Este modelo es mejor que el 6s Plus, aunque solo por poco. Se destaca por las características prácticas que añade, como la resistencia al agua, así como las que perdió, como el popular conector para auriculares de 3.5 mm. El zoom óptico de 2x que ofrece una de las cámaras es un avance desde el zoom digital en la cámara 1x del modelo viejo (sin zoom), aunque, en general, las imágenes fijas y de video no son mucho mejores que las producidas por su predecesor en el 6s Plus. Por lo tanto, si realmente quieres un iPhone resistente al agua, es posible que te interese el nuevo modelo. De lo contrario, hay pocas razones para abandonar tu iPhone 6s o 6s Plus.

Accesorios geniales

Moto Z Force Droid

$720

74 Puntaje Global

El Moto Z Force Droid de Motorola tiene una de las innovaciones más atractivas en diseño de teléfonos inteligentes: un complemento de hardware que cumple distintas funciones. Estos llamados Moto Mods se conectan fácilmente con imanes a la parte posterior del teléfono. Actualmente hay complementos para convertir tu teléfono en un proyector de cine miniatura o en un equipo de música portátil, o prolongar la duración de la batería por varias horas. Ninguno de estos le quita la elegancia al teléfono. Otros elementos destacados incluyen una cámara de primera y una carga ultrarrápida.

Un teléfono, dos números

OnePlus 3

$400

73 Puntaje Global

El accesible OnePlus 3 debería satisfacer a cualquiera que necesite un segundo teléfono para viajes o negocios, pero con el presupuesto o el bolsillo con lugar para uno. Este teléfono puede utilizar dos números, incluso de diferentes proveedores, gracias a su ranura para tarjeta SIM doble. También nos gustan los ingeniosos controles de gesto del teléfono para abrir rápidamente las aplicaciones. La batería de larga duración se puede recargar rápidamente y la pantalla HD de 5,5 pulgadas está entre las mejores. A este modelo le ha seguido el OnePlus 3T, que suma una batería más grande y una cámara con una mayor resolución para las autofotos.

Para los amantes de Android

Google Pixel

$650

74 Puntaje Global

Si estás buscando un teléfono inteligente que pueda combinar la inteligencia artificial de Google con un excelente hardware, te presentamos a Pixel, el primer teléfono de marca Google. Su Asistente de Google, la herramienta integrada de búsqueda activada por voz similar a Siri, responde según tu ubicación, las aplicaciones que tienes abiertas o que utilizas con frecuencia, e incluso los mensajes que has enviado y recibido. La cámara enfocada hacia atrás de 12.3 megapíxeles produjo algunas de las mejores imágenes fijas y de video que hemos visto. Pixel es también el primero en la línea de actualizaciones de seguridad, domótica y otras actualizaciones futuristas.