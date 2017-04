BuenosDíasNYC: Semana de cine hispano en el MOMA

Siete filmes que capturan la vida y el imaginario al sur del río Bravo se exhiben en la cartelera de la serie “Latin American Cinema: The State of the Art” que se exhibe esta semana en el MoMa, organizado por La Frances Hui, curadora asociada del Departamento de cinematografía del museo, con el apoyo de Elena Vilardell y Zuri Fermin of Ibermedia y el patrocinio del Annual Film Fund. La mayoría de las proyecciones están acompañadas de conversatorios con sus realizadores.

Hoy 4 de abril se exhibe, a las 7:00 pm, la película venezolana Dauna. Lo que lleva el río (Gone with the River), del 2015, dirigida por el realizador cubano-venezolano Mario Crespo. Cuenta con las actuaciones de Yordana Medrano, Diego Armando Salazar, Eddie Gómez como parte de un reparto de actores que no son profesionales.

Dauna explora la vida de la tribu indígena Warao, establecida desde hace más de 9,000 años en el delta de lo que se conoce hoy en día como el Orinoco venezolano, a través de la historia de una joven de espíritu libre que no se adapta a las exigencias de su comunidad en un atrama que cubre tres décadas. La cinta fue la nominación venezolana a los Oscar.

La temperatura hoy

Tendremos una mañana lluviosa y con brisa, con máximas de 62° F durante el día, y cielo más despejado y mínimas de 51° F en la noche.



Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

Grupos proinmigrantes están convocando a una masiva manifestación el Día del Trabajo el próximo 1 de mayo. Y aquí, en la Gran Manzana se espera que se reúnan más de 50,000 personas. Te contamos cuál es la principal razón por la que realizarán esta protesta.

Y como parte del plan anunciado reciente para cerrar la cárcel Rikers Island también se está proponiendo despenalizar la prostitución, como una medida para reducir el número de personas que son encarceladas. Les tenemos los detalles.

En los deportes: Les contamos cómo le fue a los Mets y a Noah Syndergaard en el juego inaugural frente a los Bravos.

En entretenimiento les decimos cuál fue la razón de la ruptura de la relación entre el Chicharito y Camila Sodi, según relató la misma actriz

Tuit del Día

Si no has preparado aún tu declaración de impuestos, pide una cita urgente para que recibas ayuda. La fecha límite es el 15 de abril.

Ya viene el 15 de abril! Haz una cita y obtén ayuda para declarar impuestos: https://t.co/U8tXWrgAWm pic.twitter.com/y0uc5Txme1 @QueensLibrary — Ciudad de Nueva York (@nycgob) April 3, 2017

Foto del Día

Save The Arts. Photo @marielalombard @eldiariony #savethearts A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Apr 3, 2017 at 11:12am PDT

Compartir trae alegría…

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo. Para estar informado síguenos en Twitter e Instagram.