Cómo reducir los riesgos en el hospital

Los índices de infección han disminuido, pero todavía se mantienen demasiado altos

La mayoría de las personas piensan en los hospitales como un lugar para recobrar la salud, pero estos podrían ser áreas de reproducción de infecciones potencialmente mortales, incluyendo aquellas que son provocadas por bacterias difíciles de tratar, como el staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA).

Casi 650,000 estadounidenses desarrollaron infecciones adquiridas en el hospital en el 2011, de acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, y 75,000 murieron. Eso convertiría a estas infecciones en la octava causa principal de muerte en el país, justo después de la diabetes.

Consumer Reports ha trabajado para reducir las infecciones hospitalarias desde el 2003, cuando exhortamos a los estados a exigir que los hospitales reportaran públicamente los índices de infecciones. Una vez que los hospitales comenzaron a hacerlo, comenzamos a calificarlos con base en esa medida, esperando que esto “impulsara a los hospitales a buscar soluciones”, dice Lisa McGiffert, directora del Proyecto de Pacientes Seguros de Consumer Reports.

Esa responsabilidad pública ha ayudado, al menos con las infecciones relacionadas con las líneas centrales. Estas líneas intravenosas suministran los medicamentos y nutrientes a los pacientes muy enfermos, pero también pueden transportar bacterias al torrente sanguíneo. El número de infecciones de las líneas centrales se redujo a la mitad entre el 2008 y el 2014, y muchos hospitales las han eliminado.

Pero nuestras calificaciones más recientes muestran que demasiados hospitales aún tienen altas cifras de infecciones, incluyendo ciertos centros médicos líderes en enseñanza. “No hay una excusa para eso”, dice McGiffert. “Los hospitales saben cómo prevenir estas infecciones. Simplemente necesitan hacer un compromiso”.

Para conocer más, incluso sobre cómo los hospitales de tu área se desempeñan en contra de estas infecciones, ingresa a CR.org/central-line-infections.

Expertos de este mes

Nos comunicamos con las autoridades de salud y con investigadores médicos de todo el país. A continuación encontrarás algunos expertos que consultamos este mes:

