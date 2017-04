Flor Silvestre en depresión por su nieto, Emiliano Aguilar

Mamá de Pepe Aguilar ya está enterada del grave proceso al que su nieto se tendrá que enfrentar

Luego de que el hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, estuvo preso la semana pasada en los Estados Unidos porque presuntamente intentó pasar a unos indocumentados chinos en su coche, de Tijuana a la Unión Americana, hoy en día la familia Aguilar se encuentra en zozobra de lo que pueda pasar, puesto que el joven de 24 años salió bajo fianza por la cantidad de 15 mil dólares que pagó su famoso padre, pero todavía sigue el proceso legal.

La hermana de Pepe, Dalia Inés, compartió a Diario Basta que sus parientes están en oración para que todo salga bien, y más doña Flor Silvestre, quien cayó en depresión tras la noticia de que su nieto fue a dar a prisión.

“Mi mamá primero se puso muy malita con la noticia, estaba muy deprimida, muy triste; pero ya ahora la escuché más fuerte. Nosotros somos personas católicas y recurrimos mucho a la fuerza de la oración cuando no podemos hacer otra cosa. Ella me pide que rece por Emiliano y por Pepe, para que las cosas tomen el mejor rumbo. Sabemos que es un problema muy difícil y muy feo, y con el gobierno de Estados Unidos, que no quiere a los mexicanos, peor aún. Mi sobrino no es mexicano, pero es hijo de mexicanos; estamos todos con la zozobra de lo que va a pasar. Pepe no disfraza los errores de sus hijos, y aunque los apoye, los corrige. Va a poner todo su empeño para que a Emiliano le sirva de experiencia, porque esto lo va a sacudir”, finalizó.