Practican bloqueo lumbar a Rafa Márquez para que pueda llegar a Rusia 2018

La idea es que el 'Kaiser' esté "al 100 por 100" en el Mundial, dijo el médico del Atlas, Luis Fossati

El procedimiento de mínima invasión en la zona lumbar al que fue sometido el viernes en Houston Rafael Márquez, defensa y capitán del Atlas y la selección mexicana, tiene como objetivo que este llegue “al ciento por ciento” al Mundial de Rusia 2018, explicó hoy el argentino Luis Fossati, jefe del área de ciencias del deporte de su equipo.

Márquez, de 38 años, fue sometido “a un procedimiento de mínima invasión, el cual consistió en un bloqueo de la raíz nerviosa de la región lumbar L5-S1“.

“No se operó porque no era lo indicado ahora, se le hizo un bloqueo, lo primero se tenía que hacer, si fracasa el bloqueo o no es suficiente nos sentaremos con el cuerpo médico y técnico de la selección mexicana, el área médica de Atlas y el jugador para ver qué sigue”, dijo Fossati en conferencia de prensa.

“Lógico, todo apuntando para que cuando sea el Mundial, Rafa esté al ciento por ciento“, añadió.

Y explicó que la evolución de Márquez se revisará en tres semanas en la que cumplirá con trabajos progresivos. “Puede ser que el tratamiento que se aplicó no sea suficiente y si aparece una molestia se bajarán las cargas y no acelerar nada“.

Sobre una potencial cirugía de columna, Fossati señaló que actualmente no es tan grave y recordó que hay jugadores operados de columna. “Se hace artroscópicamente, y a las tres o cuatro semanas están jugando de vuelta, aunque a veces se requiere de 6 semanas“.

Fossati expresó que Márquez tiene claro que primero está su salud. “Su objetivo es seguir jugando y la lesión no es para dejar el fútbol“.