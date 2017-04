Urgen aprobar ley de aumento de edad penal en el presupuesto estatal

El Senado y la Asamblea no se ponen de acuerdo y tendrán hasta el 31 de mayo para presentar paquete final

Aunque la Legislatura estatal tenía plazo hasta el pasado 1 de abril para presentar el presupuesto del próximo año fiscal, para evitar el cierre del gobierno, la Asamblea y el Senado aceptaron extender la fecha de discusiones hasta el próximo 31 de mayo, pero la ley que aumenta la edad de responsabilidad penal sigue atascada, algo que muchos ven con preocupación.

El presidente la Asamblea estatal, Carl Heastie, criticó al Senado por querer hacer a un lado la ley de aumento de la edad de responsabilidad penal, recurriendo a mentiras, y recordó que ya 48 estados del país han adoptado políticas públicas “sensatas” para no juzgar a menores como adultos.

“Es lamentable que los senadores republicanos eligieran participar en una campaña de desinformación acerca de la propuesta de ley para aumentar la edad de responsabilidad penal, que ha sido parte de las negociaciones del presupuesto de este año”, comentó el legislador, explicando el verdadero motor de la iniciativa. “Desde el principio, he dicho claramente que nuestro objetivo es lograr que los jóvenes que son acusados de delitos no violentos no sean enviados a una Corte Penal para adultos. Desafortunadamente, algunos senadores han optado por participar en una campaña de miedo que acusa falsamente a los demócratas de la Asamblea de ser blandos con los asesinos y violadores”.

En el mismo sentido, el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, aseguró que la Legislatura debe aprobar “de una vez por todas” la ley de aumento en la edad de responsabilidad penal.

“Nueva York es uno de los dos únicos estados de la nación que trata a jóvenes de 16 y 17 años como adultos en materia de responsabilidad penal. Los castigos draconianos por los errores juveniles han arruinado la vida de innumerables jóvenes neoyorquinos”, dijo el mandatario estatal, instando a la Asamblea y al Senado a que se pongan de acuerdo sobre ese tema. “Debemos resolver esos problemas. Requerimos un presupuesto completo”, reiteró.

Por su parte, la campaña “Raise the Age NY”, que ha luchado para que la normativa a favor de los menores se haga efectiva, señaló la actitud de los legisladores que se niegan a aprobar la iniciativa.

“Es una decepción que nuestros funcionarios electos no hayan podido llegar a un acuerdo sobre un presupuesto que incluya legislación inteligente sobre el crimen, que reduzca la reincidencia y proteja la seguridad pública”, dijo Jennifer March, a través de un comunicado. “Hasta que lo hagan, Nueva York continuará atrás con respecto al resto del país”.

Carmen Pérez, directora ejecutiva de The Gathering for Justice, también urgió al Senado a aprobar la legislación y pidió que no se siga criminalizando a los jóvenes de color.

“Esta pelea del presupuesto actual nos ha mostrado dónde están los republicanos del Senado y el IDC cuando se trata de estos temas. Hemos visto a los miembros abiertamente etiquetando a nuestros niños como ‘asesinos, violadores y pandilleros’”, dijo.

A pesar del panorama cerrado que parecen mantener el Senado estatal, Angelo Pinto, miembro de Justice League NYC, se mostró un poco optimista y dijo que el presupuesto extendido es una oportunidad para seguir luchando por la inclusión de la ley que beneficiará a miles de jóvenes.

“La demora en el presupuesto del Estado de Nueva York indica que algunos legisladores se han despertado ante el hecho de que los niños de Nueva York merecen una oportunidad de justicia y desean apoyar la ley del aumento en la edad, y no simplemente hacer reformas que no hacen ninguna diferencia”, comentó el activista, al tiempo que pidió al gobernador Cuomo que no apruebe ningún paquete que no incluya esta legislación.

Datos

2 estados en el país, Nueva York y Carolina del Norte, son los únicos que todavía procesan a jóvenes como adultos.

16 años es la edad que las autoridades de Nueva York consideran suficiente para procesar a un adolescente como adulto.

18 es la edad que pide la iniciativa de ley para procesar a alguien

2,800 jóvenes de entre 16 y 17 años son arrestados cada año en NY y enfrentan ser procesados como adultos.

72% de los arrestos son por delitos menores (o en inglés: misdemeanors).

70% de los arrestados son negros o latinos.

600 niños de entre 13 y 15 años también son procesados en cortes criminales de adultos, y no llegan ni a ingresar a la secundaria.

34% de los jóvenes procesados como adultos en el sistema judicial criminal son más propensos a ser re-arrestados por crímenes violentos en comparación con lo que son procesados como menores.

36 veces más propensos al suicidio son los jóvenes arrestados en cárceles de adultos.

5 veces más propensos a ser abusados sexualmente.

2 veces más propensos a ser heridos por el personal de prisiones.