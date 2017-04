Concurso de videos para romper la deuda estudiantil

¿Imaginas tu vida sin el temor de una deuda estudiantil? Heads Up America! es una campaña que promueve la gratuidad de los community colleges por medio de un concurso de videos en Instagram.

Para los hijos de veteranos de guerra, inmigrantes e incluso oficinistas, enviar a sus hijos a la universidad es muy difícil y conlleva muchos sacrificios. En promedio un colegio comunitario o técnico cuesta $2,000 el semestre, sin contar materiales, transporte, alimentación y en ocasiones hasta hospedaje.

Sin embargo, esos costos suben si el estudiante es además cabeza de familia que debe pagar servicios básicos, combustible, cuidado de niños y renta.

Heads Up America! es una campaña nacional para promover el college gratuito. Junto a Phi Theta Kappa, Higher Ed Not Debt, Young Invincibles, Scholarship America y la American Student Association of Community Colleges, abrió un concurso de videos en la red social Instagram con el tema “Rompiendo la deuda estudiantil”.

La campaña promueve que los “colegios comunitarios gratuitos” deben ser para las personas que están dispuestos a trabajar por ello. “Trabajar significa sacar buenas notas y ser serio acerca de obtener un grado o un certificado. Los créditos se transfieren a una universidad de 4 años para completar certificados vocacionales y grados. El gobierno local, estatal y federal trabaja de forma conjunta para pagar por esto”, dicen los organizadores.

Actualmente, Estados Unidos ocupa el puesto número 12 en el ranking mundial educativo; de la población total solo el 40 por ciento de los adultos entre 25 y 64 años tiene un título adicional al de High School.

Matt Caffrey, parte de los organizadores, explicó que este es el segundo año consecutivo en el que se realiza la campaña. “Se necesita más diálogo sobre este tema, tomemos en cuenta que los community colleges sirven mayoritariamente a las poblaciones de color”, mencionó.

En el video, aspirantes a college, estudiantes y ex estudiantes deben contar sus historias personales y decir por qué quieren romper con la deuda económica. Se otorgarán tres premios, el primero de $2,000 en efectivo para pagar educación, dinero para libros de texto y más.

En caso de ganar, deben llenar los siguientes requisitos: residir en los Estados Unidos (no es necesario ser ciudadano por nacimiento), tener más de 18 años, además de estar o haber estado inscrito de forma parcial o a tiempo completo en un community o en un technical college.

En cuanto al contenido del video, el requisito principal a evaluar es cómo tú estás lidiando con tu deuda estudiantil o cómo crees que tu colegio comunitario o el estado donde vives debe romper con la deuda estudiantil.

La inspiración puede ser tomada de una canción, la escena dramática de una película o ser minimalista y expresar la propia experiencia con tus propias palabras. La campaña reconoce que todos tenemos una historia, esa historia cuenta y debe ser escuchada. “Lo importante es ayudar a explicar por qué América debería romper la deuda estudiantil y hacer que los community colleges sean gratuitos”, añade.

Para incorporarse al movimiento que demanda estos beneficios, puede buscar información y firmar la petición en HeadsUpAmerica.us

Los resultados

Los participantes de las dos ediciones del concurso siguieron la cuenta de @HeadsUpAmerica en Instagram y subieron un video corto -no más de 1 minuto- a su cuenta contando su su historia, mencionando a @HeadsUpAmerica y usando la etiqueta (hashtag) #FreeCommunityCollegeStory.

El ganador del premio principal en 2016 fue Aaron Lacambra, quien usó dibujos e ilustraciones digitales para contar su historia como inmigrante de Filipinas y su inicio como estudiante de ingeniería. Otros ganadores fueron Muhammad Hamideh quien escribió y cantó un rap sobre sus dificultades para costear el college. También Mark López ganó un certificado de regalo de Amazon por su video.

El concurso de 2017 cerró el 2 de Abril y al día siguiente comenzó la votación del público, la cual se extenderá hasta el día 9. Los videos finalistas serán evaluados por un panel de jueces y los resultados serán dados a conocer a mediados del mes por el ex vicepresidente Joe Biden.

Cifra

$2,000

es el promedio del costo de un semestre en un community college.