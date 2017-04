El niño de 12 años que pide que Trump sea considerado persona non grata en Los Ángeles

Esta petición podría tener impacto nacional

Parado frente a las escalinatas del ayuntamiento de Los Ángeles, Joseph Moreno —de solo 12 años de edad- dijo ayer que como mexicoamericano está dispuesto a defender a los niños ante los maltratos del presidente Donald Trump.

“¿Cómo nosotros vamos a estar aquí nomas en el mundo sin hacer nada? Yo voy a las calles a hablar por los latinos, a hablar por los niños de la próxima generación porque yo soy la próxima generación”, dijo el pequeño activista.

Moreno llegó al lugar junto a su tía y un grupo de residentes inconformes de la ciudad para entregar una petición al alcalde Eric Garcetti, donde se pide que se declare a Donald Trump como persona non grata o que no es bienvenida.

La campaña Persona Non Grata es una iniciativa de The Decimals —un grupo nacional de acción contra Trump. Sus miembros se definen como “un grupo de ciudadanos que se unen para enfatizar un punto”.

El grupo afirmó de manera abierta que representa resistencia contra las conductas abusivas y negativas del presidente Trump y lanzó esta campaña en la costa oeste del país.

“El comité que se encargará de declarar a Trump como persona no grata esta aquí en Los Ángeles y somos nosotros unidos quienes queremos mandar un mensaje fuerte y claro y oramos para que Los Ángeles se convierta en un líder del movimiento de resistencia”, dijo Joseph Keating, activista de The Decimals.

“Cuando Donald Trump fue elegido mi corazón se quebró un poquito porque yo pensé que EEUU podía elegir a otro presidente”, dijo Moreno, quien es residente de Huntington Park.

“[Trump] es un racista e insulta a las mujeres. Cómo podemos vivir con una persona así que está en el poder de EEUU. ¿Qué pasó en la elección?”, cuestionó el niño.

Por su parte, Jashin Riverto, tía de Moreno, dijo que es necesario que uno ponga más atención a lo que pasa ahora especialmente con la juventud.

“[Moreno] ha visto a niños que desaparecen de un día para otro de su escuela y ya no queremos más violencia. Porque eso es violencia”, dijo Riverto.

“Le decimos a Donald Trump que no lo queremos aquí como presidente y que lo que hace no se va a permitir”.

La petición tiene entre sus cláusulas “declarar a Trump como persona no grata por intentar negar fondos federales para las ciudades santuario, por mentir, intimidar y acosar a quienes no están a su favor”, leyó Kathleen Cahili miembro del grupo.

Los activistas, quienes crearon The Decimals hace mes y medio, dijeron que su movimiento se está expandiendo por todo el oeste del país.

Mientras se llevaba la conferencia de prensa en el ayuntamiento de Los Ángeles, un movimiento similar se realizá en Seattle, Washington, y se está considerando otro en Portland, Oregón.

Una vez dentro del edificio del ayuntamiento el grupo entregó la petición a Claudia Luna, representante del alcalde Garcetti. Eventualmente entregaron copias de la petición en oficinas de otros funcionarios dentro del ayuntamiento