ISIS está claro en su opinión sobre Donald Trump

La amenaza del Estado Islámico a la que el presidente de EEUU debe prestar atención

Donald Trump le declaró la guerra al Estado Islámico (ISIS) desde antes de asumir la presidencia. Esta semana, poco más de dos meses después de su llegada al poder, ISIS le respondió contundentemente: eres un “idiota”.

“Estados Unidos, te has ahogado y no hay salvador, y te has convertido en presa de los soldados del califato en todas las partes del mundo, eres una ruina y los signos de tu fallecimiento son evidentes a todos los ojos” , indica el portavoz del grupo Abu Hassan al-Muhajere en un video de 37 minutos publicado en el sitio de mensajería Telegram.

“No hay más evidencia que estás siendo dirigido por un idiota que no sabe qué es Siria o Irak o el Islam”, expresa el vocero.

“Estados Unidos muere de pesar, muere de pesar, una nación donde jóvenes y viejos corren para morir en el nombre de Dios no será derrotada”, plantea.

Actualmente, Estados Unidos y combatientes iraquíes enfrentan varias batallas luego de haber recuperado el control de Mosul, que era bastión de los yihadistas.

Sobre esto, al-Muhajer indica que la lucha del grupo marca “el periodo más grandioso de nuestra yihad…y el punto más peligroso de regreso a nuestra yihad”.

El portavoz sostiene que ISIS nunca será eliminado de Oriente Medio y mantendrá sus bastiones en Siria, Irak y Yemen.

En el mensaje reseñado por varios medios internacionales, el extremista, además, celebra los recientes ataques terroristas en Europa y emplaza a simpatizantes del grupo a realizar ataques en Estados Unidos y Rusia.

Esta comunicación trasciende luego de que este fin de semana el Califato Cibernético Unido (UCC) publicara un video en el que amenaza con acciones contra Trump y Estados Unidos. El clip divulgado por el movimiento de piratas incluye una lista de nombres y direcciones de casi 9,000 ciudadanos estadounidenses a los que instan a matar.