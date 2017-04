Melanie Griffith habló de sus cirugías, adicciones y de Antonio Banderas

Mira lo que reveló la actriz sobre algunos de los problemas por los que ha atravesado

Melanie Griffith rompió el silencio respecto a sus cirugías plásticas, sus adicciones y su reciente divorcio de Antonio Banderas tras 19 años de matrimonio.

La actriz de 59 años admitió que se ha arrepentido de haberse realizado algunas operaciones en su cara.

“No lo entendía hasta que la gente comenzó a decir: ‘Oh, dios, ¡¿qué se ha hecho?!’ Eso fue muy hiriente“, dijo Griffith, “Entonces fui a un doctor diferente y él comenzó a quitarme toda esta mier** que otra doctora me había puesto”.

La estrella de Secretaria Ejecutiva añadió: “Espero verme más normal ahora”.

Griffith dijo que durante su batalla contra las adicciones siempre permaneció con sus tres hijos, Alexander Bauer, de 31 años; Dakota Johnson, de 27 y Stella Banderas, de 20.

“Fui una madre totalmente funcional”, apunta, “No era como una borracha en el piso. No hice esas cosas. Yo probablemente debí hacerlo, pero mayormente estuve con mis niños. Ellos tuvieron una especie de privilegiada vida bohemia“.

Respecto a su divorcio de Banderas, Griffith toma responsabilidad por el que su relación haya terminado con el actor de 56 años.

“Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó es porque personalmente me quedé atrapada. No dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer lo que quiera“.

Griffith también confesó que no ha salido con nadie desde que terminó su matrimonio en el 2015.

“Soy tímida con los hombres ahora, muy reticente. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevamos divorciados”, compartió.

“No, no he salido en citas, nadie me ha pedido salir. Yo salgo con mis amigas“, agregó.

Griffith tiene una gran amistad con la estrella de reality, Kris Jenner.

“Nos convertimos en mejores amigas. Ella muy divertida, inteligente, sencilla y amable”, Griffith insistió, “Kris es increíble, cuando yo salí de una operación ella estaba ahí y me llevó una ensalada. Nosotras nos fuimos a Aspen juntas la semana pasada”.

Pese a que Griffith es algo tímida con los hombres ahora, sigue siendo amigable con Banderas. En agosto pasado le celebró a su ex esposo su cumpleaños compartiendo un dulce mensaje para él, acompañado de una foto del pasado.

“Feliz cumpleaños, mi desaliñadamente guapo ex marido, Antonio Banderas. Siempre te amaré”, escribió.