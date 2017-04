Esta niña de 2 años le dio una lección antirracista a una cajera

La mujer insistía en que comprara una más parecida a ella, pero la pequeña le dio una lección

Sophia Benner, una niña estadounidense de 2 años, recibió un regalo por dejar atrás la etapa de los pañales, sin saber que ese obsequio también le cambiaría la vida a la cajera que lo cobró en una tienda por departamento en Carolina del Sur.

La pequeña rubia de ojos azules, pidió una muñeca de una doctora afroamericana. Cuando llegó junto a su madre a la caja, la empleada le preguntó si iba para un cumpleaños y si era un regalo para una amiga, narró su mamá, Brandi Benner en una publicación en las redes sociales.

“Sophia se le quedó mirando y yo le dejé saber a la cajera que era un premio por estar totalmente entrenada para ir al baño”, contó.

“La mujer me miró confundida y le preguntó a Sophia: ‘¿Estás segura que ésta es la muñeca que quieres, cariño?’. ‘Sí, por favor’, le respondió. ‘Pero no se parece a ti. Tenemos muchas otras muñecas que se parecen a ti’.

Yo me enojé inmediatamente pero antes de que pudiera decir algo Sophie le dijo: ‘Sí, se parece. Ella es una doctora como yo soy una doctora. Yo soy una niña bonita, y ella es una niña bonita. ¿Ves su pelo bonito?’”, recordó Benner.

La mujer relató a CNN que Sophia pasó unos 20 minutos en el área de las muñecas y se mantenía regresando a la doctora porque “en su mente ella ya es doctora”. Asimismo, estaba tan emocionada que no quería soltar la muñeca hasta que llegaron a la caja registradora.

“Esta experiencia me confirmó la creencia de que los niños no nacen con la idea de que el color importa. La piel viene de distintos colores, así como el pelo y los ojos, y cada tonalidad es hermosa”, expresó Benner, quien se mostró agradecida de que no tuvo que defender la decisión de su hija. Ella lo hizo sola.

“Si hubiera sido otra niña, eso la pudo haber desmotivado”, dijo la madre.