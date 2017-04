Top 10: autos usados por de menos de $8,000

Autos que siempre han sido muy confiables y con fallas menores.

Aunque la venta de autos nuevos siempre se presenta con ofertas muy tentadoras, hay veces que es mejor tomar el camino de “los usados”. Aprovechando la información de los expertos de Kelly Blue Book (KBB), te damos a conocer las 10 mejores opciones de autos usados por debajo de 8 mil dólares. Probablemente no tendrás lo último en tecnología y tal vez necesites hacer algunos trabajos pequeños de pintura, pero valdrá la pena.

10 Kia Soul 2010

Para empezar, debemos decir que es un modelo que tiene un estilo muy propio y definido. Aunque no parezca, ofrece muy buen espacio para cinco ocupantes. Es una buena alternativa para quienes buscan un SUV compacto, pero que no cuentan con el presupuesto suficiente.

09 Mazda Miata MX-5 2006

Aunque su principal razón de ser es el llevar gente de un lado a otro, este auto lo puede hacer con mucho estilo. El manejo muy al estilo de los go karts no lo ofrece nadie más como Mazda con este auto. Se sabe que llegan a tener problemas con el sistema de enfriamiento, pero las reparaciones no son costosas.

08 Subaru Impreza 2007

Este auto ofrece lo básico y algo más: la seguridad de la tracción en las cuatro ruedas, De apariencia discreta y sin muchas ventajas estéticas, sí puede presumir de una mecánica sofisticada y capaz. Se estima que el convertidor catalítico suele expirar a las 120 mil millas. Otro de los problemas comunes es el del condensador del aire acondicionado.

07 Nissan Maxima 2007

Si buscas un sedán de buen tamaño y confiable, este Nissan es una gran opción. Comparado con modelos como el Camry de ese mismo año, el Maxima está mejor equipado y es más cómodo. Se reporta como una de las fallas frecuentes y que hay que atenderla de inmediato, el accionar del sistema ABS.

06 Subaru Outback 2007

Un gran auto para enfrentar cualquier condición adversa del clima. El probado sistema de tracción total es una garantía. Una ventaja sobre los sedanes es la capacidad de carga que ofrece. Hay que cambiar el convertidor catalítico cuando alcance las 120 mil millas.

05 Ford Crown Victoria 2008

Si sigues con el sueño de ser policía algún día, este auto es un buen inicio. Su éxito como patrulla y como taxi, garantiza su larga duración. Además, quedarás con la boca abierta cuando veas el espacio disponible en el baúl. El módulo del ABS suele fallar al acercarse a las 80 mil millas.

04 Toyota Corolla 2008

Si los servicios de mantenimiento se han llevado a cabo, hay que comprar este usado. Como muchos autos Toyota, su éxito se basa en la fiabilidad y la menor cantidad de fallas posibles. Hay que cambiar el convertidor catalítico cuando alcance las 125 mil millas.

03 Honda Civic 2010

Este sedán compacto es muy fiable y hasta divertido de manejar. No importa si es el modelo cupé o el cuatro puertas, es una gran compra. El sistema de apertura variable de válvulas necesitará servicio pronto. El rendimiento de combustible en carretera es de hasta 36 millas por galón.

02 Honda Accord 2007

El Accord de 2007 siempre ha sido un auto cómodo, económico y sorprendentemente divertido, a la hora de sentarse al volante. Una de las posibles fallas es, como la mayoría, el reemplazo del convertidor catalítico alrededor de las 120 mil millas.

01 Toyota Avalon 2006 (foto de portada)

Aunque se puede argumentar que es el Toyota más americano que se ha construido, también tiene muchas otras cosas a su favor. Es grande, cómodo y con una marcha muy suave, somo si se tratara de un sedán Premium. Una de las fallas recurrentes, pero no muy problemáticas, es el ruido que genera la suspensión trasera debido al uso y desgaste de algunos componentes. Pero más allá de eso es un gran auto.