Video: Papá de Kate del Castillo le sugiere no hablar más de Luis García

El primer actor habla sobre el abuso que vivió Kate del Castillo durante su matrimonio con el futbolista

Kate del Castillo recientemente habló del abuso físico que recibió por parte de Luis García cuando estaban casados.

Tras levantar polémica nuevamente, “Suelta la sopa” buscó al padre de la actriz, Don Eric del Castillo, para saber cual era su opinión al respecto.

“Yo me enteré mucho tiempo después. Ya todo pasado ya no es lo mismo… ¿y ahora que hago? Ni modo que vaya y mate a este cuate”, dijo Don Eric cuando fue cuestionado sobre la violencia que sufrió su hija. “El ya tiene su vida hecha, tiene hijos y por respeto a los niños ya no debió haber mencionado eso”.

El actor de telenovelas como “Que te perdone Dios”, relató como en una ocasión percibió que algo estaba mal en el matrimonio de Kate y Luis.

En una ocasión andábamos cerca de su casa, y le dije a mi mujer, ‘vamos a pasar a saludarla. Salió muy contenta y estábamos platicando cuando sonó el teléfono, y vino la sirvienta y le dice, ‘le habla su esposo’. El gesto que ella hizo, la cara que puso ella… de miedo. Le dije a mi mujer, ¿te fijaste en el gesto de Kate? A mi me impresionó”.

Sin embargo, Eric sabe que la fuerte experiencia que vivió Kate.

“Esa situación le ayudó para encontrarse a si misma. Como ella dice, ‘me miré al espejo y vi que no era feliz y dijo ¡basta, no más!'”