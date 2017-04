WSJ: EEUU exigirá contraseñas de redes sociales, celulares para dar visas

El gobierno de Trump endurece las medidas, incluso aplicaría para algunos de los ciudadanos de los países aliados como el Reino Unido, Japón y Australia

La administración de Trump planea endurecer sus requisitos para entregar visas: podría pedir contraseñas de redes sociales, registrar los celulares y estados financieros, así como obligar a responder a preguntas sobre sus orientaciones ideológicas de los solicitantes del documento migratorio, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.

En su edición online, el influyente rotativo citó a fuentes del Gobierno de los Estados Unidos. “Funcionarios de la administración [de Donald Trump] dicen que la lucha contra el terrorismo es una tarea urgente que justifica reglas duras”.

Aunque en ocasiones se solicita el celular a viajeros en las aduanas, esto no se aplicaba en las solicitudes de visa, recordó el medio.

La revisión de redes sociales sería no sólo para la que cada extranjero haya hecho pública sino para la comunicación privada que haya sostenido.

El funcionario del DHS que trabaja en la revisión dijo que las preguntas que se podrían aplicar a los solicitantes de visas es “si creen en los llamados homicidios de honor, cómo ven el trato a las mujeres en la sociedad, si valoran la ‘santidad de la vida humana’ y a quién consideran un objetivo legítimo en una operación militar”.

El objetivo es “averiguar con quién se está comunicando […]. Lo que puedes conseguir en el teléfono de una persona promedio puede ser invaluable”, dijo el alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) al medio estadounidense.

WSJ apuntó que la nueva administración pretende que los cambios sean aplicados a los visitantes de los 38 países que participan en el Programa de Exención de Visas, por lo que incluiría a ciudadanos de algunos de los aliados más cercanos de los Estados Unidos, como el Reino Unido, Japón y Australia.

“Si hay alguna duda sobre las intenciones de una persona que vienen a los Estados Unidos, tendrán que supercar -realmente y verdaderamente demostrar a nuestra satisfacción- que vienen por razones legítimas”, dijo Gene Hamilton a The Wall Street Journal, consejero mayor del Secretario de Seguridad Nacional John Kelly.

El medio recordó que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo en febrero pasado que lo que se busca cuestionar a los solicitantes es “‘¿Qué sitios visitas? Y dénos sus contraseñas’, para que podamos ver lo que hacen en Internet” […]. Si no quieren darnos esa información, entonces no entran”.

Y apuntó que el objetivo no es filtrar a las personas con pensamientos diferentes, sino a personas que podrían actuar quienes tengan ideas contrarias a ellos.