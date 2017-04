Jeter encabeza grupo de inversores para comprar a los Marlins

Versiones reportan que Jeb Bush también es parte del grupo interesado

El excapitán de los Yankees, Derek Jeter, es parte de un grupo que ha expresado interés en comprar a los Marlins, según informó FOX Business.

El informe también indicó que Jeter es representado por el ex director de una agencia de inversiones Gregory Fleming durante las negociaciones con el presidente de los Peces, David Samson.

“Me gustaría ser parte de un grupo de propietarios”, manifestó Jeter en el 2014.

“Me gustaría ser dueño de un equipo. No quiero ser manager, coach, ni nada por el estilo. El itinerario de viajes es muy agitado y lo he hecho por un buen tiempo. Por eso no quiero estar involucrado en eso tanto y espero algún día estar en una posición en la que pueda tomar todas las decisiones”.

Claro que el grupo de Jeter no está solo y existen otros interesados en adquirir a los Marlins, y uno de los más notables es Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes de Estados Unidos y ex dueños de los Rangers de Texas.

En principio se relacionaba al suegro de Ivanka Trump -la hija del presidente de Estados Unidos Donald Trump-, Charles Kushner, con la venta del club por una cifra de 1,600 millones, pero luego The New York Times reportaba que se trataba de otro miembro de la familia, Joshua Kushner, el que ha estado tratando desde varios meses de hacerse de la propiedad de los Marlins.

Joshua, quien es muy conocido en círculos del mercado inmobiliario y otros negocios como Instagram, es el hermano menor de Jared Kushner, esposo de Ivanka y asesor cercano del presidente.

Luego de que el dueño de los Marlins Jeffrey Loria fuera mencionado para ser embajador de Estados Unidos en Francia, las negociaciones se interrumpieron por un posible conflicto de intereses.

La posible negociación es bien vista en el mundo del béisbol, por tratarse de un personaje como Jeter ya que rescataría una franquicia de las manos de Jeffrey Loria que lograra una jugosa ganancia luego de haber adquirido la franquicia en 158 millones de dólares en 2002.

Jeter ha dicho que como directivo incorporaría algunos -pero no todos- los aspectos de sus años bajo la gerencia del fallecido dueño de los Bombarderos, George M. Steinbrenner.