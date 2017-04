¿Marjorie de Sousa sufre depresión y crisis de pareja?

Se asegura que la pareja está distanciada

Marjorie de Sousa prepara el bautizo de su hijo Matías sin la presencia de su padre, Julián Gil, según sus planes, por la crisis de pareja que están viviendo debido a una depresión postparto que ha causado graves consecuencias en la relación de ambos.

Pero nadie puede asegurar que el padre no asista al bautizo, porque invitado o no, la relación sanguínea lo impulsará a tomar la decisión de estar en ese momento tan importante para su bebé. El entusiasmo y el amor que exhibieron recién confirmado el embarazo de Marjorie, se ha convertido en un caos que no superan debido a puntos de vista controversiales que no les ayudan en nada para una reconciliación, pues se sabe que la pareja está separada y que los planes lindos de boda, hasta el momento, se fueron al cesto de la basura.

Enamorado 👼🏻 A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Feb 3, 2017 at 1:14pm PST

Marjorie de Sousa, de origen venezolano, y Julián Gil, argentino, estaban convencidos de construir una familia, que en este momento por condiciones de salud de la actriz, al margen de su voluntad, se han visto truncados, al grado de que la representación del padre en la iglesia será de su hermano.

El gran @omarcruzphoto cuando se pone creativo 📷 Genio 🇵🇷 A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Feb 24, 2017 at 2:17pm PST

La causa fundamental de este conflicto desde luego que es la salud de Marjorie, que de pedirle a su pareja Julián que dejara el programa deportivo en el que participa en Univisión, por la ausencia que representa como figura paterna, se volvió exigencia y de la exigencia pasó a una crisis de enojos y discrepancias severas.

La actriz está al cien por ciento dedicada a su bebé y sabemos que se encarga de la lactancia del pequeño y está analizando propuestas de trabajo. A tal grado llega el distanciamiento, que tal parece que el futuro de De Sousa, será convertirse en madre soltera, como muchas otras famosas, que han criado hombres de provecho.

Chucho Gallegos