Tiempo Extra: Pinto a la conquista de Hollywood con su música (6 de abril)

El show de El Diario NY le trae lo más caliente del deporte de Nueva York y del resto del mundo

Hoy en Tiempo Extra tenemos el placer de contar con la presencia de José Manuel Pinto, ex portero del FC Barcelona y productor musical, que se encuentra estos días en Nueva York para promocionar su canción ‘La Habana’, perteneciente a la banda sonora de la película ‘The Fate of the Furious‘, octava entrega de la conocida saga ‘Fast & Furious’.

El ex futbolista, dueño de su propia productora, Wahin Makinaciones, nos cuenta, entre otras cosas, cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música, de dónde procede su vena artística y cómo logró compaginar sus dos grandes pasiones, el fútbol y la música, cuando jugaba en el FC Barcelona, donde permaneció hasta su retirada en 2014.

No deje de seguirnos todos los días, de lunes a viernes, en la página de Facebook de El Diario, donde seguiremos contando con la participación de invitados especiales del mundo del deporte.