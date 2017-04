Alejandro Sanz y su hijo Dylan, como dos gotas de agua en el gimnasio

#Repost @raquel_perera with @repostapp ・・・ Sus comienzos con #ruso tbt #2014 #dyan #capitantapon #culturas #idiomas #aprendejugando #educaciontemprana @rainbowmiami #MasEsMas #lavidaesbella

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Mar 13, 2017 at 12:10pm PDT