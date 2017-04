El nutriólogo de Messi le cambió la dieta ¿Ahora qué come la “Pulga”?

Giuliano Poser le brindó una entrevista al diario italiano Corriere della Sera

Cuando en 2015 se conoció la noticia, su nombre se hizo conocido en todo el mundo. A Lionel Messi se lo veía más flaco, distinto y había un motivo: había comenzado un nuevo tratamiento basado en la alimentación con el médico italiano Giuliano Poser. De pocas apariciones mediáticas, el doctor, quien también trató a otros futbolistas argentinos como Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, le dio una entrevista al Corriere della Sera en la que develó nuevos detalles de su relación con Leo.

“No se trata de cambiar la alimentación de un jugador, de una persona, sino de tener un estilo de vida completamente nuevo. No voy a convertir a uno en un profesional y menos en un fenómeno a Messi por comer de una determinada forma.

“Es obvio, pero sí puedo hacer que siga siendo Messi durante un tiempo”, explicó Poser y detalló los alimentos que debe comer Leo: “Yo hago la puesta a punto a una máquina fantástica a partir del consumo de comida biológica, con variedad de cereales crudos, fruta y verdura de temporada, frutos secos no tostados, aceite de oliva extra virgen, huevos y pescado fresco. Lo importante es que los alimentos estén elaborados lo menos posible”.

Messi fue a consultar a Poser tras la final perdida en el Mundial Brasil 2014. Llegó a él por recomendación de Martín Demichelis y asiduamente viaja de Barcelona a Venecia para visitarlo en su consultorio. Su método consiste en obtener la máxima energía de cada músculo de un deportista trabajando de forma individual y personalizada.

Cómo fue cuando se conocieron: “Messi se encontró en una encrucijada. Si quería permanecer a nivel del Balón de Oro, tenía que cambiar“, contó Poser, quien brindó detalles de cómo es la relación entre ellos: “Es buena, ninguno de los dos habla el idioma del otro. Nos entendemos.

Es difícil saber la relación emocional que tenemos. No sé cómo conseguí su confianza. No soy un mago, ni un brujo, ni un gurú.. detestó estas etiquetas. Me gusta ser considerado como un médico especialista en medicina del deporte”.