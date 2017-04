El NYPD iba por drogas y se topa con horrible sorpresa en apartamento

Encuentran cocodrilo en sala del inmueble

Los oficiales del Departamento de Policía (NYPD) buscaban drogas y armas, pero terminaron encontrando además a un exótico animal. Este jueves, la Uniformada revisaba un departamento en Brooklyn en busca de sustancias ilícitas cuando se encontró a un cocodrilo en un acuario, en la sala de la vivienda.

El departamento está ubicado en el sexto piso del edificio, en el 21 de la calle 21 East. Ahí vivía Habakkuk Tracey, de 41 años, que fue arrestado y acusado por posesión ilegal de armas y de sustancias ilícitas. También se le acusa de violar el código de salud que regula el manejo de animales salvajes.

En el lugar, la Policía encontró además un arma semiautomática y cocaína, pero lo que más sorprendió fue el reptil. Al saber que un caimán -una subespecie de los cocodrilos- permanecía en el edifico, los residentes del lugar entraron en pánico.

“No lo puedo creer“, dijo Sandra Etienne al New York Post. Ella vive un piso más abajo del departamento donde se encontró al animal. “Nunca he visto un cocodrilo y si lo veo me dará mucho miedo“.

El animal fue sacado del edificio por personal de Cuidado y Control Animal.