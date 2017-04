Inquilinos demandan a casero tras 10 meses sin gas en El Bronx

Los vecinos del edificio 1777 de Grand Concourse aseguran que han hecho todo lo posible para que su casero tome acción

Los inquilinos del edificio 1777 de Grand Concourse, en El Bronx, están cansados de pagar rentas altas y no recibir los servicios básicos como el gas, el cual les fue cortado hace 10 meses y no tienen ni cómo cocinar.

Por eso, este viernes decidieron alzar sus voces y unirse para demandar en la corte que su casero, Eli Bleeman, enfrente penalidades civiles por ignorar órdenes judiciales para hacer reparaciones.

“Han sido 10 meses sin gas en este edificio, no rentes aquí“, leía uno de los carteles de los inquilinos durante una manifestación realizada a primera horas de la mañana en las afueras del inmueble.

“Todavía me desespero cuando estoy cocinando”, dijo Zunilda Pérez, de 69 años. Para esta dominicana retirada lo más frustrante es que no puede cocinarle a su familia: “¿Cómo los recibo si no puedo hacerles nada?”.

Pérez, al igual que muchos inquilinos, ha estado dependiendo de una cocina eléctrica que le compró su hija, ya que una otorgada por el casero no funcionaba adecuadamente.

Y aunque los vecinos han estado tomando todas las medidas posibles para que sus condiciones mejoren, como hacer llamas al 311 que han acabado con la imposición de 205 violaciones, una demanda, conferencias de prensa con oficiales electos, y solicitar la intervención del estado para que les rebajen la renta, no han visto soluciones permanentes.

En Diciembre un juez de la corte de vivienda le ordenó al casero a reinstalar el gas y hacer reparaciones, y puso como plazo el 6 de febrero. Sin embargo, aún la mitad de las 167 unidades no tienen el servicio. Mientras los inquilinos se manifestaban este viernes, los abogados estaban representándolos en la corte donde presentaron una demandan civiles contra el casero.

“Nosotros tenemos problemas con goteras, el gas, pintura que se está pelando, ratas y, ¿quién ha respondido? ¿Cuánto tiempo tenemos sin gas? ¿Cuánto tiempo tenemos en la corte y nadie ha respondido? Él solo está manteniendo los apartamentos que están vacíos para alquilarlos. Esto es un abuso,” expresó Dilcia Rodriguez, inquilina del edificio por 10 años.

En la conferencia estaban representantes de la defensora del pueblo Letitia James y el asambleísta Victor M. Pichardo.