Panaderos de Tom Cat protestarán frente a Torre Trump

Se espera un millar de personas este sábado en la Quinta avenida en Manhattan

No está previsto que el Presidente esté el sábado en su hogar en la Quinta avenida en Mahattan, pero quienes sí tratarán de llegarán lo más cerca que puedan hasta la Torre Trump serán los trabajadores de la panadería Tom Cat Bakery, quienes realizarán una demostración a la 1:00 p.m. para demanda al Gobierno que acabe con las acciones del departamento de Departamento de Seguridad Nacional , que amenazan con dejarles sin trabajo a 31 de ellos “y destrozar sus familias”.

Se espera que se den cita frente a la torre del presidente unas 1,000 personas, entre ellos líderes de organizaciones como New York Immigrant Coalition y Make The Road, además de sindicatos como Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Los manifestantes contarán también con la participación de oficiales electos como el contralor Scott Stringer.

La situación de estos trabajadores, que han visto como la política anti inmigración de Trump ha llegado hasta su propio centro de trabajo, ha generado una ola de solidaridad en un momento en el que los inmigrantes de todo el país, sobre todo los indocumentados, temen más que nunca por su situación.

Tom Cat Bakery fue auditada a mediados de marzo por el Departamento de Seguridad Nacional que solicitó los I-9, documentos que acreditan que los empleados pueden trabajar en EEUU. Hasta 31 de los trabajadores fueron informados que tenían 10 días para dejar el trabajo sin derecho a indemnización. Gracias a la lucha que han mantenido, a los esfuerzos de la organización que les une — Brandworkers— y el apoyo de otros grupos y políticos, han conseguido retrasar el plazo hasta el 21 de abril. Actualmente, por tanto, están en cuenta regresiva luchando por una salida satisfactoria a esta acción anti inmigrante.

Estos trabajadores están además animando a la ciudadanía a manifestarse contra Trump el 1 de mayo una marcha en la que se esperan miles de personas pidiendo una mejora migratoria y laboral.