Top 5: marcas de autos que seguimos extrañando

Hasta siempre.

Aunque hay marcas de autos que seguramente nunca desaparecerán, hay algunas que no lo lograron y se quedaron a mitad del camino. Algunas de esas firmas que desaparecieron del mercado lo hicieron porque se unieron a grandes corporaciones y la finalidad era esa: desaparecer. En el caso de algunas más se sabe que no pudieron salvarse tras las crisis económicas que afectaron a todo el mundo y otras más porque nunca evolucionaron como el mercado se los exigía. Aquí te presentamos cinco marcas que seguimos extrañando. Ojo: algunas de las marcas no desaparecieron del mapa, pero sí del mercado de los Estados Unidos.

Suzuki (foto de portada)

La marca japonesa siempre ha padecido el hecho de que se le identifica con las motocicletas. En 2012, Suzuki puso todo de su parte y por medio del modelo Kizashi quiso reponer lo perdido, pero fue demasiado tarde. Las ventas de Suzuki en Estados Unidos cayeron 75% de 2007 a 2012, detalle que hizo insostenible su estadía en el país.

Saab

Fue en 2011 cuando la firma sueca se desinfló por completo, tras 62 años de historia. Aunque se hicieron algunos movimientos como venderla al fabricante Spyker en 2010, el fin de Saab estaba marcado. La marca se declaró en bancarrota en 2011 y sus bienes fueron adquiridos por un fabricante de autos eléctricos de Suecia. De 2000 a 2009 fue propiedad de General Motors.

Hummer

Aunque muchos no somos grandes fanáticos de Hummer, hay que aceptar que es una gran pérdida para la industria. Casualmente, al igual que Saab, Hummer fue propiedad de General Motors, pero sólo durante seis años. La pérdida de valores militares (origen del Humvee) le hizo ser una marca más en el mercado, pero el incremento de los precios de la gasolina le hizo palidecer en el mercado… tanto que se esfumó.

Pontiac

De todas las marcas que han desaparecido, parece que Pontiac es una de la que más dolores de cabeza ha causado. Apenas en 1988, Pontiac fue considerada como la tercera marca americana más popular en Estados Unidos. Autos memorables como el GTO se quedarán en la memoria de los entusiastas por siempre, pero la fábrica cerró sus puertas en Orion, Michigan a finales de 2010. El último auto en salir de ahí fue un G6.

Scion

La firma Scion, desde su nacimiento en 2002, fue una firma que se atrevió a llevar a producción diseños poco usuales, pero bastante atractivos. Siempre fue considerada la marca de “bajo costo” de Toyota y en 2016 fue absorbida por la firma nipona. Toyota asegura que Scion cumplió bien con el objetivo de atraer jóvenes a la marca. Sin duda alguna, eran los autos perfectos para personalizarlos a nuestro gusto.

Si piensan lanzar una marca de autos en Estados Unidos, asegúrense de que su nombre no empiece con “S” y que GM no la compre…