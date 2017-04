NY dejará de juzgar a menores como adultos

Legisladores en Albany alcanzan acuerdo sobre la ley "Raise the Age NY"

NUEVA YORK – La ley “Raise the Age NY” de aumento a la edad para que los jóvenes no sean juzgados como adultos fue aprobada por el Senado. La edad que las autoridades de Nueva York consideraban suficiente para procesar a un adolescente como adulto era de 16 años, pero 18 es la edad que pedía la iniciativa de ley para procesar a alguien.

Una semana después de haber vencido el plazo los legisladores alcanzaron un acuerdo en Albany sobre el presupuesto estatal el viernes en la noche.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció que el acuerdo presupuestario del SFY 17-18 incluirá disposiciones para promulgar el objetivo de la mayoría de la Asamblea de elevar la edad de la responsabilidad penal de adultos en el estado de Nueva York.

“Hemos tenido una gran victoria para las comunidades de todo el estado que han sufrido tragedias sin sentido y hemos pedido a la Legislatura que entregue un sistema de justicia que reconozca la diferencia entre un niño y un adulto”, dijo en un comunicado Heastie, quien había criticado al Senado por querer hacer a un lado la ley de aumento de la edad de responsabilidad penal, recurriendo a mentiras. El presidente legislativo recordó que ya 48 estados del país han adoptado políticas públicas “sensatas” para no juzgar a menores como adultos.

“Desde el principio, he dicho claramente que nuestro objetivo es lograr que los jóvenes que son acusados de delitos no violentos no sean enviados a una corte penal para adultos”, expresó Heastie a inicio de semana.

Previo a la aprobación, dos estados en el país, Nueva York y Carolina del Norte, eran los únicos que todavía procesan a jóvenes como adultos.

“Los pasos que hemos tomado para reformar el sistema de justicia asegurará por largo tiempo que los jóvenes que cometen errores no sean injustamente arrastrados a la misma categoría que los delincuentes violentos”, expresó por su parte el asambleísta, Phil Ramos.

Algunos puntos

Con la nueva ley, los casos que involucran a acusados ​​de 16 y 17 años serían juzgados de la siguiente manera:

Los cargos de violación civil, tales como violaciones de envases abiertos y posesión de pequeñas cantidades de marihuana, así como delitos menores bajo la Ley de Vehículos y Tránsito, tales como DUI, continuarán siendo manejados en la corte local.

Todos los delitos menores bajo la Ley Penal serían manejados en el Tribunal de Familia.

Todas las acusaciones de delito grave comenzarán en un nuevo lugar especialmente para jóvenes de la corte penal, presidida por un juez del Tribunal de Familia, donde los delincuentes tendrían acceso a servicios de intervención y programación adicionales.

Los cargos de delitos graves no violentos serían transferidos a la Corte de Familia, a menos que el fiscal de distrito haga una moción y demuestre circunstancias extraordinarias que justifiquen retener el caso en la Parte Juvenil de la corte penal.