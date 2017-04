Juez complica a “La Migra” usar información de ID municipal neoyorquino

El alcalde Bill de Blasio puede destruir o no la información del IDNYC

El juez Philip Minardo, de Staten Island, falló a favor del alcalde Bill de Blasio para que pueda eliminar los dados de los titulares del IDNYC.

Además, la sentencia “tiene otras aproximaciones”, indicó De Blasio, ya que puede mantener la privacidad de las personas que tramitaron la identificación, es decir, si el Departamento de Seguridad Nacional o cualquiera de sus oficinas la solicita, el gobierno neoyoquino puede negarse a proporcionarla.

De Blasio reconoció que la sentencia no es definitoria, ya que el gobierno del presidente Donald Trump puede apelar para que le sean proporcionados los datos, aunque el alcalde dijo que lucharán contra esa posible acción legal, aunque no precisó cómo, indicó AM New York.

“El IDNYC fue creado para proteger a las personas y para conectarlos servicios vitales y la decisión de hoy (viernes) asegura que se puede continuar con ello”, dijo.

Esta resolución fue respuesta a la denuncia de dos asambleístas republicanos, Nicole Malliotakis y Ron Castorina Jr., quienes están en contra de que la Alcaldía pueda borrar la información.